Побывал на Чернобыльской АЭС и съездил в Николаев: что Джейми Ланнистер из "Игры престолов" делал в Украине

Николай Костер-Вальдау / © Associated Press

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Стало известно, что датский актер Николай Костер-Вальдау, который играл Джейми Ланнистера в сериале «Игра престолов», делал в Украине.

29 октября объявили, что знаменитость приехала в Киев. В частности, актер провел ночь в метро, прячась от опасности при угрозе вражеских обстрелов. Но, как оказалось, у Николая Костер-Вальдау была целая программа. В частности, он побывал на Чернобыльской АЭС и успел съездить в Николаев. Предлагаем узнать, что звезда «Игры престолов» делал в Украине.

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Николай Костер-Вальдау / © Associated Press

Как Николай Костер-Вальдау побывал на Чернобыльской АЭС

Звезда «Игры престолов» посетил Чернобыльскую АЭС 26 октября. В частности, актер побывал на атомной электростанции вместе с делегацией ПРООН (Программа развития Организации Объединенных Наций), послом доброй воли которой он является с 2016 года.

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Цель визита — создание документального фильма. В ленте речь пойдет о том, как Чернобыльская АЭС одолевает вызовы, которые стоят перед ней в условиях войны. Благодаря документальному фильму будет обращаться внимание мира на важность защиты окружающей среды и обеспечения радиационной безопасности.

Николай Костер-Вальдау побывал на Чернобыльской АЭС

Во время визита к ЧАЭС делегация во главе с актером пообщалась с директором станции и сотрудниками. Также они посетили мемориал «Героям Чернобыля», блочные щиты управления энергоблоков №3 и №4 и смотровую площадку объекта «Укрытие».

Николай Костер-Вальдау посетил спектакль ветерана в Киеве

Николай Костер-Вальдау в Киеве побывал на моноспектакле «Однодневный герой», сообщает «Суспильне Культура». Автор моноспектакля — Владимир Тука, который является актером и участником войны. Спектакль — это исповедь ветерана из Херсона, который пережил российскую оккупацию, отправился на фронт и получил ранение. Звезда «Игры престолов» не скрывает, что был очень тронут от увиденного.

Николай Костер-Вальдау на моноспектакле «Однодневный герой» / © suspilne.media

«Я был очень тронут спектаклем и считаю, что попытка выразить словами то безумие последних четырех лет была очень смелым шагом; то, что актер так щедро поделился своей историей, было очень трогательно», — делится Николай Костер-Вальдау.

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Кстати, в разговоре с журналистами датский актер признался, что приезд в Украину был его собственной инициативой. Николай Костер-Вальдау объяснил, что за эти годы, что длится война, в мире о ней начинают забывать. Однако, по его мнению, этого допускать нельзя. Он приехал в Украину, чтобы показать жизнь украинцев в условиях войны и напомнить, что Россия продолжает совершать преступления против мирных людей.

Николай Костер-Вальдау на моноспектакле «Однодневный герой» / © suspilne.media

«По моему мнению, война длится уже так долго, что, возможно, о ней легко забыть, а в Европе наступает определенная усталость, являющаяся естественным явлением — такое случается, это всегда случается. И я считаю, что очень важно продолжать рассказывать эту историю, потому что это очень важная история, поэтому я здесь», — пояснил актер.

Визит Николая Костера-Вальдау в Николаев

Как оказалось, актер не ограничился одним только визитом Киева. Звезда «Игры престолов» также побывал и в Николаеве. Об этом сообщили на страницах заведения, которое посетил знаменитость. Николай Костер-Вальдау сфотографировался с персоналом и раздавал автографы.

Николай Костер-Вальдау в одном из заведений Николаева

Напомним, довольно часто в Украину приезжает голливудская актриса Анджелина Джоли. Недавно знаменитость распространила правду о войне, а ее заявление всколыхнуло мир.

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