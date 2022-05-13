Поцелуи мужчин и стриптиз от The Rasmus: второй полуфинал "Евровидения-2022" в фото

Поцелуи мужчин и стриптиз от The Rasmus: второй полуфинал "Евровидения-2022" в фото

Только что в Турине, Италия отгремел второй полуфинал конкурса "Евровидение-2022", в результате которого определилась еще одна десятка финалистов.

В отличие от первого полуфинала, второй был более оживленным. Участники удивляли постановками, нарядами и силой голоса.

Открывала второй полуфинал легендарная группа The Rasmus, котопая представляет Финляндию. Солист коллектива Лаури Юленен устроил на сцене частичный стриптиз – оставшись выступать с обнаженным торсом.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Также интересным было выступление представительницы Сербии Konstrakta. У нее был номер, в течение которого она мыла руки в тазике, а затем вместе с бэк-вокалом аплодировала в такт музыке. Постановка запомнилась.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Больше всего среди других отличился участник от Сан Марино Achille Lauro. Во-первых, сам вид у артиста был как в лучшие времена Бритни Спирс – в боа, прозрачном блестящем боди, длинных перчатках и блестящей шляпке. Вел себя на сцене артист эпатажно, и даже поцеловал своего гитариста. А в конце оседлал быка.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Getty Images

Запомнилось выступление и конкурсанта из Румынии WRS. У него была зажигательная песня, под которую он пластически двигался с балетом. А выступал певец в черных блестящих брюках и яркой красной рубашке.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Эпатажным был вид участника от Австралии. Он появился на сцене в вуале из "бриллиантов", длиннющим "маникюром" и мантии с перьями.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

В ходе второго полуфинала участники также поддерживали Украину. Так, в грин-руме представители Чехии были с украинскими флагами, а конкурсант от Эстонии на пиджаке разместил флаг Украины.

Отметим, что уже 14 мая состоится грандфинал конкурса "Евровидение-2022". Представители Украины, группа Kalush Orchestra выступят в первом полуфинале.

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