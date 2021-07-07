Поцелуй Потапа с Позитивом и бешеная энергия: как MOZGI выступили на Atlas Weekend

Поцелуй Потапа с Позитивом и бешеная энергия: как MOZGI выступили на Atlas Weekend

Группа дважды выступила на фестивале.

В первые два дня фестиваля Atlas Weekend фанов порадовала популярная группа MOZGI.

Коллектив устроили на сцене настоящий танцевально-музыкальный отрыв в своем стиле: бешеная энергия, море надувных шаров, свет и спецэффекты, полотенца-вертолеты и скетчи на сцене.

Пресс-служба MOZGI Entertainment

Песням "Вертолет", "Хит моего лета", "Полюбэ", "Любовь" и другим хитам артистов подпевала многотысячная публика.

Пресс-служба MOZGI Entertainment

Раскачали звезды и новыми треками из альбома KYIVSTYLE. Так, sirena впервые прозвучала вживую.

Пресс-служба MOZGI Entertainment

Во второй день выступления перед ритмами "Атятя" не удержалась даже DOROFEEVA, которая вышла на сцену и станцевала вместе с ребятами.

Пресс-служба MOZGI Entertainment

Запомнился концерт и неожиданным поцелуем Потапа с Позитивом. Так, исполнители решили попробовать как это — целовать мужчину. К тому же другой участник коллектива Дядя Вадя настойчиво просил их этого не делать, мол, "они его последние мужики-друзья в шоу-бизнесе". Впрочем, коллеги все же поцеловались в губы, и, судя по реакции, им это не очень понравилось.

Напомним, DOROFEEVA с розовыми волосами выдала соло на гитаре на Atlas Weekend. Артистка удивила фанов.

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