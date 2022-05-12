Поцелуй с гитаристом и пляски на быке: представитель Сан-Марино эпатировал на "Евровидении-2022"

Поцелуй с гитаристом и пляски на быке: представитель Сан-Марино эпатировал на "Евровидении-2022"

Во втором полуфинале конкурса "Евровидение-2022" Сан-Марино представил эпатажный итальянский певец Achille Lauro.

31-летний исполнитель исполнил конкурсную песню Stripper и эпатировал публику. Артист запомнился зрителям не только своим пением, но и откровенным нарядом и движениями на сцене.

Так, он оделся в черный полупрозрачный комбинезон, перчатки, обувь на каблуке и блестящую шляпку. Также Achille Lauro сделал яркий макияж. В конце номера конкурсант оседлал быка.

А еще он поцеловал гитариста.

Фото: Getty Images

Напомним, легендарные The Rasmus открыли второй полуфинал конкурса "Евровидение-2022". Артисты исполнили песню Jezebel.

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