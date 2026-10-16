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Дата публикации
Категория
Гламур
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"Почему 4 года отдал армии?": актер-воин Ращук шокировал словами об отце в оккупации и погибшем друге

Актер и военный признался, почему до сих пор спрашивает себя, ради чего отдал годы армии, и вспомнил самые болезненные потери.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Владимир Ращук

Владимир Ращук

Украинский актер и военный Владимир Ращук откровенно рассказал о болезненных изменениях в мировоззрении после лет на фронте, о гибели лучшего друга в Мариуполе и отношениях с отцом, который остается в оккупации.

Актер признался, что именно полномасштабная война помогла ему по-настоящему осознать собственную украинскую идентичность. На фронте он переосмыслил свое прошлое, историю и культуру страны. В то же время военный не скрывает, что до сих пор у него есть вопросы к людям, которые продолжали жить привычной жизнью, пока он защищал Украину. Эти мысли вызывают у него противоречивые чувства. Ведь война забрала не только годы жизни, но и близких людей и возможность вернуться домой. Несмотря на пережитое, Ращук убежден: за свои решения он может отвечать перед собой со спокойной совестью.

«Хотя мне, конечно, больно, когда думаю: почему я четыре года отдал армии, а кто-то жил свою счастливую жизнь? У меня до сих пор есть вопросы. Но у каждого своя реальность, и каждому потом смотреть в глаза детям. За себя я спокоен: моя совесть чиста», — поделился Ращук в интервью OBOZ.UA.

Владимир Ращук

Владимир Ращук

Особое место в его сердце занимает родной Мариуполь. Актер признается, что больше всего скучает по Азовскому морю, его запаху и местам, где прошли детство и юность. Там он впервые вышел на театральную сцену, однако драмтеатр, который был важной частью его жизни, уничтожен. В настоящее время в оккупированном городе остается отец Ращука. Мужчины долгое время не общались из-за разных взглядов на войну, однако впоследствии смогли возобновить контакт. Теперь они стараются чаще разговаривать, хотя политических тем избегают. По словам актера, отец пережил сложную операцию и болезненно осознает, что неизвестно, когда они смогут увидеться.

Владимир Ращук

Владимир Ращук

Еще одна трагедия, с которой Ращуку пришлось смириться – гибель самого близкого друга. Мужчина погиб от российской ракеты почти в начале полномасштабного вторжения. Их дружба продолжалась с детства, а семьи были близки еще до их рождения.

«Это был даже не просто друг — он был мне ближе брата. Наши мамы еще с колясками вместе гуляли. Страшная потеря, его похоронили у собственного дома», — с болью вспомнил военный.

Владимир Ращук / © instagram.com/vikki.bilan

Владимир Ращук / © instagram.com/vikki.bilan

Напомним, недавно бывшая супруга Ращука после его измен призналась, о чем сожалеет в прошлом браке.

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