Почему Анджелина Джоли приехала в Украину: стало известно, что стоит за поездкой актрисы

Анджелина Джоли в Херсоне / © ТСН.ua

Стало известно, с какой целью голливудская звезда Анджелина Джоли приезжала в Херсон во время своего визита в Украину и почему именно этот город стал ключевой точкой ее поездки.

Новые детали о визите актрисы в Украину в ноябре 2025 года постепенно приобретают контуры. Херсон не был случайным выбором. Именно там, по словам людей из гуманитарной среды, сосредоточена работа медиков и волонтеров в сложных условиях. Джоли искала место, где ситуация максимально приближена к реальности жизни у линии фронта. Ее поездка готовилась по совету тех, кто работает непосредственно в поле. Отдельную роль сыграла координация по безопасности.

«Я встретился с ней в Лондоне перед поездкой. Она спрашивала, куда ехать. Она гуманитарный человек и хочет понять жизнь людей во время войны. Мы посоветовали Херсон, потому что там работают наши медики и можно было обеспечить безопасность», — рассказал британский фотограф и гуманитарный деятель Джайлз Дули, сообщает медиа NV.

Анджелина Джоли в больнице в Херсоне / © suspilne.media

В городе она пыталась увидеть ежедневную реальность без прикрас — от работы служб до условий, в которых живут местные жители. По словам очевидцев, актриса внимательно относилась ко всему, что происходило вокруг, и общалась с теми, кто работает на местах.

«Многие люди писали мне после этого. Двое знакомых военных сказали, что ее присутствие там, под защитой антидронных конструкций, действительно их поддержало. Она понимала, что происходит», — отмечает Джайлз Дули.

