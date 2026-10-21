Почему Верка Сердючка поет по-русски во время войны: продюсер раскрыл настоящую позицию Данилко

Юрий Никитин и Верка Сердючка

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Украинский продюсер Юрий Никитин прокомментировал позицию Андрея Данилко во время войны и почему его Верка Сердючка выступает с русскоязычным репертуаром.

Как известно, языковой вопрос вокруг артиста поднимался неоднократно. Так, еще в прошлом году Сердючка наделала шум своими русскоязычными хитами «Все будет хорошо», «Дольче Габбана», которые исполнила в одном из комплексов Киева.

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Тогда дело дошло даже до языкового омбудсмена, инициировавшего проверку. Сами представители команды звезды объясняли, что Сердючка говорила на «полтавском суржике», исполняла авторские песни и регулярно помогает ВСУ. В результате звезду не наказали, но омбудсмен все же отметил на «этических соображениях».

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Верка Сердючка

В этот раз свои объяснения дал продюсер Верки Сердючки. В интервью Василию Тимошенко Юрий Никитин вступился за звезду. По его мнению, певец имеет ясное видение собственного творчества и не склонен отказываться от убеждений.

«Это надо у Данилко спросить, потому что у него очень устойчивая позиция в отношении многих вещей. То есть если он имеет позицию, он от своей позиции не отказывается. И он считает, что если песня написана в каком-то периоде, она должна остаться в том периоде, потому что это был период жизни. Его позиция такова, что он будет писать новые песни на украинском, а сейчас перепевает Поклада, Рыбчинского…» — объяснил Юрий Никитин.

Юрий Никитин и Андрей Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

Никитин также заверил, что не пытался давить и убеждать Данилко перевести старые хиты на украинский. Он подчеркнул, что уважает творческий выбор артиста, считающего одной из ключевых фигур украинской культуры времен независимости.

«Я очень уважаю его позицию. Это позиция артиста, выходящего на сцену, великого артиста, фактически гения. Как на нее можно влиять? Сердючка — не просто артистка, поющая песни. Это эпоха», — подытожил продюсер.

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Напомним, недавно Юрий Никитин раскрыл секрет 29-летнего сотрудничества с Данилко и какие трудности у них могут возникать в команде.

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