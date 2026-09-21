"Почему возмущение было направлено не на меня": Алина Гросу отреагировала на скандал с Ириной Билык

Крещение сына Алины Гросу / © пресс-служба Алины Гросу

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Украинская певица Алина Гросу отреагировала на скандал вокруг крестин своего сына Марка-Габриэля и объяснила, почему больше всего претензий после обряда выпало на долю его крестной Ирины Билык.

Крестины мальчика состоялось в июне в Черновцах. Крестной матерью стала Ирина Билык, которая уже много лет поддерживает тесные отношения с семьей Гросу. Однако после церемонии внимание привлек не только звездный состав гостей на крестинах. Пользователи и журналисты начали обсуждать храм, где состоялось таинство. Впоследствии в публичном пространстве возникли вопросы и к самой Билык из-за ее присутствия на церемонии. Гросу теперь объяснила, почему считает такую реакцию несправедливой.

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«Все, что связано с митрополитом Мелетием и событиями вокруг собора, мы узнали уже из новостей и СМИ. Но в этой ситуации меня больше интересует другое: если в отношении деятельности храма и его представителей есть столь серьезные замечания, почему он продолжает функционировать в нынешнем статусе? И почему эти вопросы и возмущение сначала адресовали даже не мне, а Ирине Билык, которая просто приехала крестить моего сына?» — сказала артистка в комментарии Oboz.ua.

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© пресс-служба Алины Гросу

По словам Алины, выбор собора не был связан с каким-либо конкретным священнослужителем. Для ее семьи это место имеет давнюю историю: именно там в свое время крестили саму певицу, ее младшего брата, двоюродных братьев и сестер, а позже — и детей их родственников. Поэтому для Гросу крестины Марка-Габриэля стали продолжением семейной традиции, а не решением, принятым из-за личности митрополита.

«Проводить какое-то отдельное расследование или проверку собора и священнослужителей перед крестинами нам даже в голову не пришло. Для нас это был прежде всего семейный день и продолжение традиции, которая существует в нашей семье уже много лет», — пояснила певица.

Ирина Билык / © пресс-служба Алины Гросу

Резонанс вокруг церемонии возник после того, как журналистка Соня Кошкина обратила внимание на место проведения крещения. Таинство состоялось в Свято-Духовском кафедральном соборе в Черновцах, где обряд проводил митрополит Мелетий. Именно его фигура стала центральной в дискуссии вокруг крестин.

Гросу при этом подчеркнула, что, будучи публичным человеком, она привыкла к тому, что ее жизнь и решения находятся в центре внимания.

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«Если ты в шоу-бизнесе, ты публичный человек, о тебе будут говорить. Если о тебе не говорят — значит, ты просто неинтересен. Вот и все. Тогда ты уже и не публичный»,— отметила артистка.

Напомним, недавно Алина Гросу сделала откровенное признание о своем муже.

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