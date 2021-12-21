Почти обнаженные Добрынин и Квиткова устроили дерзкий фотосет: "Слишком жарко"

Даша показала пикантные снимки.
Звездные супруги шоумена Никиты Добрынина и блогерши Даши Квитковой решили отдохнуть немного от отцовства и провести время вместе.
Влюбленные решили устроить себе довольно дерзкий фотосет. Снимками в своем Instagram уже успела поделиться Даша. На фото блогерша позировала в нижнем белье и высоких сапожках. Свой образ звезда дополнила кожаным плащом. Ведущий же предстал перед камерой топлес.
"Не забыли ли вы о том, что мы не только родители в пижаме?" – подписала фотографии Даша.
К слову, поклонники звездных супругов были просто ошарашены. Они не ожидали увидеть подобные снимки. Пользователи отметили, что фотографии "слишком жаркие". Некоторые же фанаты убеждены, что в интимной жизни пары точно есть место для БДСМ, ведь Никита дерзко держал Дашу за шею.
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