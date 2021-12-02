Почти обнаженный Эктор Хименес-Браво рассказал о сексе втроем

Повар признался, как относится к экспериментам в постели.

Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво откровенно поделился мнениями касательно экспериментов в постели.

В частности, звезда поразмыслил о сексе втроем. На странице в Instagram Эктор разместил фотографию, на которой без одежды позирует в постели, а рядом с ним лежат две девушки, правда, видны только их ноги.

instagram.com/hectorjimenezbravo

Хименес-Браво признался, что в его опыте было очень много предложений от девушек. Повар рассказал, что украинские женщины знают, чего хотят и берут это. Однако знаменитость это скорее отталкивает.

"Для меня очень важно быть охотником и самостоятельно добиваться девушку, а не когда она уже сразу на все готова и сама инициирует. Знаете, как говорится, девушка должна "сдаться" мужчине, подыграть ему. Ведь процесс знакомства, флирт – это игра", – отметил Хименес-Браво.

По словам Эктора, женщина должна дать мужчине поиграть в эту игру, почувствовать интригу, добиться ее:

"Не дают поиграть в эту самую игру, и сразу убивают всю интригу. Особенно когда выпьют, что очень не люблю. Так мне предлагали секс втроем, предлагали лишить невинности, просили увезти в аэропорт и сделать все, что угодно, предлагали купить путевку и сделать все, что угодно, секс-вечеринки, оргии, даже предлагали деньги за секс", — перечислил повар.

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Однако, как отметил Хименес-Браво, для него очень важны чувства и связь между партнерами:

"Не просто секс, а знать человека, пытаться угодить, найти все ключи к нему, найти общий ритм. Вот тогда происходит лучшая связь – когда вы любите, и дружите, и хотите друг друга", — поделился своими принципами Эктор.

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