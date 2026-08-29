Под обстрелами думал о выезде из Украины: Алексей Суханов сделал откровенное признание

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

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Телеведущий Алексей Суханов признался, думал ли он об отъезде из Украины из-за обстрелов и постоянной опасности.

Жизнь под звуки воздушных тревог, отключения электричества и суровые зимы порой заставляли телеведущего задумываться о том, чтобы покинуть страну. Алексей Суханов не скрывает: особенно тяжелыми были моменты, когда российские ракеты пролетали совсем рядом. Именно тогда у него возникали мысли о более безопасной жизни в другом месте. Впрочем, эти переживания, по словам журналиста, никогда не превращались в реальное намерение уехать. Причина этого оказалась для него гораздо сильнее страха и усталости.

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«Знаете, когда… У меня были такие мысли, когда под бомбами. Уже в последнее время. Когда, знаете, рядом так пролетали. Да и зимой, когда в городе не убирали снег. Отопления нет, свет тоже отключают, снег. Было действительно… Но нет. Конечно, это были такие безумные мысли. Они не длились долго. Когда ты идёшь по городу и тебе говорят какие-то приятные слова, что „ваша работа помогает“. Я не знаю, как после этого уехать», — поделился телеведущий в интервью РБК-Украина.

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Алексей Суханов / © скриншот с видео

Суханов пояснил, что именно общение с людьми и их поддержка каждый раз заставляют его возвращаться к мысли о том, чтобы остаться в Украине. В то же время журналист подчеркнул, что не считает себя вправе осуждать сограждан, которые из-за войны решили искать безопасности за границей. По его убеждению, каждый человек имеет право прежде всего беречь собственную жизнь.

«Я ни в коем случае не осуждаю тех, кто уехал. Человек должен жить. Если хотите, с точки зрения моей философии, они делают всё, чтобы сохранить украинский код. Именно таким образом. И у них есть на это право. Человек должен жить», — подытожил Алексей.

Алексей Суханов / © скриншот с видео

Напомним, недавно жилой комплекс известной украинской ведущей Алины Доротюк во второй раз подвергся обстрелу вражеским дроном. Знаменитость показала пугающие кадры с места «прилета».

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