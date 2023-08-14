Под песни Меладзе и в компании россиян: сестра Маши Ефросининой поразвлекалась на вечеринке в Монако

Младшая сестра ведущей Маши Ефросининой – Лиза Ющенко – поразвлекалась с россиянами на вечеринке в Монако.

Елизавета выбрала молчаливую позицию в войне. О российском вторжении в Украину Ющенко не упоминала. Разве что за исключением нескольких постов в Instagram с просьбой остановить войну.

Пока в родной стране ежедневно гибнут невинные люди, а российские военные обстреливают мирные города и поселки, Елизавета засветилась на вечеринке в Монако, где было немало россиян. Да и Ющенко была там не одна, а с подругами. Они сидели за столиком возле сцены. За билет на вечеринку Лиза заплатила от 950 до 1200 евро.

Лиза Ющенко

Развлекал присутствующих гостей певец Валерий Меладзе. Исполнитель только в начале полномасштабного российского вторжения заявил, что война должна прекратиться, а политики сесть за стол переговоров. Правда, кто именно агрессор, Меладзе промолчал. После этого артист ни разу не высказался о войне, остался в России, продолжил зарабатывать кровавые рубли и развлекать россиян на корпоративах и концертах. На выступлении в Монако Меладзе тоже придерживался принципа, что он "вне политики". Никакого упоминания об Украине и войне.

Валерий Меладзе

На вечеринке у Монако было немало известных россиян. Среди собравшихся засветилась гимнастка из РФ Каролина Севастьянова. Спутник гимнастки под мухой громко делал ей предложение на сцене. Хотя обручальное кольцо так и не вручил, однако о немалой стоимости и размере украшения говорил чуть ли не пол вечера.

Вечеринка в Монако, где развлекались россияне

Также на вечеринке было много участниц конкурсов красоты, например, "Мисс Россия-2016" — Анастасия Полхова. У Монако была и жена бывшего чиновника из Санкт-Петербурга – Терентия Мещерякова – Ксения Костина.

Анастасия Полхова

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "С россиянами в Монако развлекаются украинцы! Среди них экс-невестка Ющенко" .

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