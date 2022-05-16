Под прицелом цензуры: Kalush Orchestra рассказали, что именно им не позволили показать в номере во время "Евровидения"

Под прицелом цензуры: Kalush Orchestra рассказали, что именно им не позволили показать в номере во время "Евровидения"

Участники группы Kalush Orchestra, победившей на конкурсе "Евровидение-2022", понимали, что призыв спасти защитников "Азовстали" со сцены может угрожать дисквалификацией.

Однако музыканты решили использовать Евровидение как площадку, чтобы напомнить всему миру о войне в Украине.

Об этом рассказал директор Kalush Orchestra Николай Кучерявый в эфире телемарафона "Единые новости".

"Конечно, когда мы думали над речью и над своим месседжем, которые должны были говорить в Турине, мы думали сказать что-нибудь более лайтовое. Но ситуация в Украине крайне непростая. Не использовать Евровидение как площадку, чтобы напомнить всему миру о войне в Украине мы не имели права", — говорит Кучерявый.

По его словам, номер украинской группы организаторы конкурса несколько раз меняли. Причиной называли политические месседжи.

"У нас забрали противотанковые ежи, аппликацию, как летело якобы тело души. Сказали, что это политика", — отметил директор Kalush Orchestra.

Также после заявления группы со сцены о Маруполе и "Азовстале" Европейский языковой союз (EBU) позвонил главе украинской делегации.

"EBU поинтересовалась, что именно мы сказали со сцены и какой именно месседж мы видим. Мы сказали, что не призываем к насилию, а призываем к помощи. И потому Европа пошла нам навстречу и не дисквалифицировала", — подытожил Николай Кучерявый.

Ранее организаторы "Евровидения-2022" прокомментировали, нарушил ли Kalush Orchestra правила, говоря об "Азовстале".

Напомним, после призыва Kalush Orchestra на "Евровидении" юзеры начали активно гуглить об Azovstal. Об этом свидетельствуют данные Google Trends.

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