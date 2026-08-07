"Подали документы": Денисенко с женихом намекнула на оформление брака красноречивым фото

Наталья Денисенко и Юрий Савранский

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Украинская актриса Наталья Денисенко подогрела интерес к своей будущей свадьбе с манекенщиком Юрием Савранским, который недавно после смены фамилии стал Ярошенко.

Так, накануне анонсированной свадебной церемонии влюбленные показались возле документ-сервиса «Готово» в Киеве, что может свидетельствовать о важном шаге к официальному оформлению отношений. Ведь там среди прочего можно воспользоваться услугой «Брак за сутки». Знаковое событие актриса осветила с интригой в своем фотоблоге.

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Также с женихом и невестой рядом попозировал продюсер Алексей Комаровский, встретивший их в своем районе. Он снял сторис с улыбающейся Денисенко, которая на камеру заявила, что они с Юрием «подали документы». Правда, сторис на самом интересном оборвалась, так что все подробности пока остаются в секрете. Но сам продюсер написал лаконичное: «Все готово!».

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Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко, Алексей Комаровский / © instagram.com/natalka_denisenko

Пока Наталья и Юрий не раскрывают всех деталей. В последнее время влюбленные активно занимаются подготовкой к свадьбе, о которой объявили после помолвки в июне. Пара уже встречается с подрядчиками и даже репетирует свой первый танец.

Кроме того, Денисенко ранее рассказывала, что перед женитьбой планирует заключить брачный контракт. Точную дату торжества жених и невеста пока держат в секрете, однако известно, что празднование запланировано на это лето.

Свадьба должна быть камерной и продлится два дня. На ней будут присутствовать только самые близкие люди, ведь уже осенью актрису ждет насыщенный рабочий график. Для Натальи и Юрия будущий брак станет вторым. От предыдущих отношений у обоих есть дети.

К слову, недавно Юрий Савранский официально сменил фамилию. Получая новый паспорт, он отказался от фамилии бывшей жены и вернул себе отцовскую — Ярошенко.

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