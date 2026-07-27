Подделали документы и генерировали фото с помощью ИИ: певец Никита Киселев стал жертвой мошенников

Никита Киселев

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Известный певец и хитмейкер Никита Киселев опубликовал обращение к поклонникам, в котором рассказал о мошенниках, которые используют его имя для вымогания денег.

Команда исполнителя получила сообщение от подписчиков о мошеннических аккаунтах, выдающих себя за Никиту Киселева в TikTok и Telegram. Злоумышленники пишут пользователям от имени певца, пытаются выстроить личное и доверительное общение, задают вопросы о жизни собеседников и посылают якобы личные фотографии. Часть таких изображений имеет признаки генерации с помощью искусственного интеллекта.

Чтобы убедить человека в том, что он общается с настоящим Киселевым, мошенники также могут посылать поддельные паспортные данные и другие сфабрикованные доказательства. После этого они просят финансовую помощь — в частности, для рекламных кампаний, международного продвижения песен или реализации творческих проектов.

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Именно такие сообщения посылают мошенники от имени Никиты Киселева.

«Мне очень жаль, что кто-то использует мое имя и доверие людей, которые слушают мою музыку и поддерживают меня. Я никогда не пишу поклонникам из чужих, дополнительных или иностранных аккаунтов. Я никогда не прошу денег в частных сообщениях и не собираю средства на рекламу или продвижение своих песен через фанатов», — заверил артист.

Певец призывает не переводить средства неизвестным лицам, не сообщать реквизиты банковских карт, коды из сообщений, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию. Все официальные контакты менеджмента Никиты Киселева указаны в шапке его профиля. Любую информацию, предложение или сообщение от имени артиста можно проверить через представителей его команды.

«Если вы получили подозрительное сообщение — не бойтесь задать вопрос моим менеджерам. Пожалуйста, заблокируйте мошеннический аккаунт, отправьте на него жалобу и сообщите о ситуации моей команде. Лучшая поддержка для меня — это слушать мою музыку, а не переводить деньги людям, которые прикрываются моим именем», — подчеркнул певец.

Мошенники даже генерируют фото Никиты Киселева с помощью искусственного интеллекта

Команда артиста просит пользователей социальных сетей быть внимательными и предупредить близких, особенно тех, кто может не распознать сгенерированные изображения, фальшивые документы или другие современные методы мошенничества.

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Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук стала жертвой мошенника за границей. Неприятный инцидент с артисткой произошел во время отдыха в Греции.

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