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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
310
Время на прочтение
2 мин

Подделали документы и генерировали фото с помощью ИИ: певец Никита Киселев стал жертвой мошенников

Неизвестные используют имя артиста, генерируют его фотографии с помощью искусственного интеллекта и посылают поддельные персональные документы, чтобы войти в доверие к поклонникам.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Никита Киселев

Никита Киселев

Известный певец и хитмейкер Никита Киселев опубликовал обращение к поклонникам, в котором рассказал о мошенниках, которые используют его имя для вымогания денег.

Команда исполнителя получила сообщение от подписчиков о мошеннических аккаунтах, выдающих себя за Никиту Киселева в TikTok и Telegram. Злоумышленники пишут пользователям от имени певца, пытаются выстроить личное и доверительное общение, задают вопросы о жизни собеседников и посылают якобы личные фотографии. Часть таких изображений имеет признаки генерации с помощью искусственного интеллекта.

Чтобы убедить человека в том, что он общается с настоящим Киселевым, мошенники также могут посылать поддельные паспортные данные и другие сфабрикованные доказательства. После этого они просят финансовую помощь — в частности, для рекламных кампаний, международного продвижения песен или реализации творческих проектов.

Именно такие сообщения посылают мошенники от имени Никиты Киселева.

Именно такие сообщения посылают мошенники от имени Никиты Киселева.

«Мне очень жаль, что кто-то использует мое имя и доверие людей, которые слушают мою музыку и поддерживают меня. Я никогда не пишу поклонникам из чужих, дополнительных или иностранных аккаунтов. Я никогда не прошу денег в частных сообщениях и не собираю средства на рекламу или продвижение своих песен через фанатов», — заверил артист.

Певец призывает не переводить средства неизвестным лицам, не сообщать реквизиты банковских карт, коды из сообщений, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию. Все официальные контакты менеджмента Никиты Киселева указаны в шапке его профиля. Любую информацию, предложение или сообщение от имени артиста можно проверить через представителей его команды.

«Если вы получили подозрительное сообщение — не бойтесь задать вопрос моим менеджерам. Пожалуйста, заблокируйте мошеннический аккаунт, отправьте на него жалобу и сообщите о ситуации моей команде. Лучшая поддержка для меня — это слушать мою музыку, а не переводить деньги людям, которые прикрываются моим именем», — подчеркнул певец.

Мошенники даже генерируют фото Никиты Киселева с помощью искусственного интеллекта

Мошенники даже генерируют фото Никиты Киселева с помощью искусственного интеллекта

Команда артиста просит пользователей социальных сетей быть внимательными и предупредить близких, особенно тех, кто может не распознать сгенерированные изображения, фальшивые документы или другие современные методы мошенничества.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук стала жертвой мошенника за границей. Неприятный инцидент с артисткой произошел во время отдыха в Греции.

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Дата публикации
Количество просмотров
310
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