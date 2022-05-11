Поддержка Украины и Kalush Orchestra в финале: первый полуфинал "Евровидения-2022" в фото

Поддержка Украины и Kalush Orchestra в финале: первый полуфинал "Евровидения-2022" в фото

Только что в Турине, Италия закончился первый полуфинал международного музыкального конкурса "Евровидение-2022", в котором приняли участие 17 стран и только 10 попали в финал.

Отметим, что группа Kalush Orchestra с композицией Stefania прошла в финал. Также по итогам первого полуфинала в результате зрительского голосования в сумме с оценками от национальных жюри стран-участниц в финал попали представители Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Молдовы и Нидерландов.

Предлагаем вспомнить в фото, как прошел первый полуфинал "Евровидения-2022" и самые яркие его номера.

Так, эффектно "Евровидение" открыла зажигательная представительница Албании Ronela Hajati. Здесь был и бодипозитив, и откровенные танцы и пикантный наряд артстки – однако, Европа решила, что этого недостаточно для финала.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Украинцы Kalush Orchestra выложились полностью и достойно представили нашу страну. Об этом говорит реакция зрителей – на протяжении всего выступления зрители в зале стояли, а в конце выступления громко аплодировали. Стоит отметить, что многие в зале были с украинскими флагами в знак поддержки нашей страны.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Знаменитая группа из Молдовы Zdob şi Zdub на сцене устроила настоящий праздник песни и пляски. Молдова, она такая.

Фото: Associated Press

Трио из Исландии, сестры Systur единственные, кто выразил поддержку Украине со сцены. У одной из солисток на руке в течение номера была наклейка в виде сине-желтого флага. А в грин-руме артисты сидели с огромным флагом Украины.

Фото: Associated Press

Выделились в этом году и представители Норвегии, группа Subwoolfer. У них фишка – они скрывают свои лица под маской волков и не разглашают свою личность. Сплошная загадка.

Фото: Associated Press

Напомним, что второй полуфинал "Евровидения-2022" состоится 12 мая. Финал – 14 мая.

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