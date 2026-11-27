Лилия Подкопаева с сыном / © instagram.com/podkopayeva_official

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Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась семейным праздником — ее приемному сыну Вадиму исполнился 21 год.

В честь дня рождения спортсменка опубликовала архивные фотографии, на которых показала, как парень менялся с детства до юности.

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В фотоблоге звездная мама собрала особые моменты их совместной жизни. На кадрах Вадим еще совсем маленький — в маминых объятиях, а также взрослее во время приключений за границей, семейных встреч и первых значительных успехов. За эти годы парень заметно возмужал.

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Подкопаева посвятила имениннику теплые слова и пожелала ему смело идти к своим целям, ценить важное и быть счастливым.

«Сын, пусть жизнь открывает перед тобой безграничные возможности, пусть хватает смелости мечтать, сил — совершать задуманное, а мудрости — ценить самое важное. Будь здоров, счастлив и всегда под Божьей защитой! С днем рождения, мой мальчик!» — поздравила сына спортсменка.

Напомним, Вадим появился в семье Подкопаевой в 2006 году. Тогда олимпийская чемпионка вместе с тогдашним мужем Тимофеем Нагорным усыновила восьмимесячного мальчика из детского дома. Интересно, что при оформлении документов на усыновление Лилия узнала о собственной беременности. Однако эта новость не изменила решение супругов — они забрали Вадима в свою семью.

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