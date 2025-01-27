Подкопаева показала мужа, с которым живет в США, и публично обратилась к нему

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 27 января, Подкопаева с мужем, бизнесменом Игорем Дубинским отмечают годовщину знакомства. В публикации в Instagram знаменитость поделилась трогательной историей, как в 39 лет обрела любовь своей жизни далеко за пределами Украины. И дополнила рассказ фото с избранником, сделанными в разный период брака.

"Представь себе, нужно было прожить 39 лет и пересечь океан, чтобы встретить тебя… И не где-нибудь, а именно в моей любимой Атланте. Она для меня действительно магическая. Ты постоянно спрашиваешь, где я была все это время, и почему мы не встретились раньше. И знаешь что? У меня нет ответа! Но, честно говоря, у меня такой же вопрос ко вселенной", - восхитила звезда.

Лилия Подкопаева с мужем / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Лилия Подкопаева с мужем / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Лилия Подкопаева с мужем / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Спортсменка говорит, что и представить не могла, что все так сложится, и их отношения будут продолжительными. И призналась возлюбленному, что она готова к новым счастливым приключениям в будущем рядом с ним.

"Я была уверена, что любовь, как в книгах, живет максимум три года. А тут – о чудо! – мы с тобой установили новый рекорд! Боюсь даже представить, что будет дальше, но точно знаю: будет интересно!" – добавила Подкопаева.

Лилия Подкопаева с мужем / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Лилия Подкопаева с мужем / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Лилия Подкопаева с мужем / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Напомним, недавно звезда "Лиги Смеха" Фима Константиновский сделал предложение своей возлюбленной. Шоумен женится во второй раз.

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