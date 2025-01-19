Подкопаева показалась с мужем и 5-летней дочерью и рассекретила, как с ними проводит время в США

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева порадовала редким контентом с мужем, бизнесменом Игорем Дубинским, и их дочерью Эвелиной.

Они все вместе посетили особенное мероприятие в США, о чем спортсменка поделилась в своем Instagram. Как рассказала Лилия Подкопаева, она с мужем и 5-летней дочерью побывала на университетских соревнованиях по гимнастике. Спортсменка зарядилась невероятной атмосферой и насладилась проведенным временем с родными.

"Какое невероятное впечатление оставили университетские соревнования по гимнастике между UGA и Idaho! 10 тысяч болельщиков в зале создали просто невероятную атмосферу, а торжественная церемония открытия задала идеальный тон для этого незабываемого мероприятия", – поделилась эмоциями Лилия Подкопаева.

Лилия Подкопаева с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/stories/podkopayeva_official

Спортсменка также рассказала, что на мероприятии присутствовала американская гимнастка Симон Байлз. Лилии Подкопаевой вместе с дочерью и мужем удалось познакомиться с олимпийской чемпионкой и пообщаться с ней.

"Вечер стал еще более особенным благодаря присутствию Симон Байлз. Кроме ее легендарного статуса, она просто чрезвычайно милый человек. Моя маленькая дочь несколько раз повторила мне, какая Симон красива – и я полностью с этим соглашаюсь!" – поделилась спортсменка.

Симон Байлз с мужем Лилии Подкопаевой / Фото: instagram.com/stories/podkopayeva_official

Напомним, недавно певица Юлия Санина показала редкое фото с мужем и сыном и поделилась, как они развлекаются вместе за границей. Правда, на исполнительницу посыпался хейт из-за того, что ее избранник во время полномасштабной войны находится не в Украине. Юлия Санина прокомментировала, как муж выехал за границу.

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