Подкопаева рассказала о последней встрече с отцом-россиянином и почему оборвала с ним общение

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева впервые за много лет поделилась откровенными воспоминаниями о своем отце родом из РФ и где он сейчас.

Спортсменка призналась, что сейчас не поддерживает с ним никакой связи и даже не знает, где он находится. Как рассказала знаменитость в интервью на YouTube-канале Марички Падалко, что ее родители развелись, когда ей было всего два года. С тех пор контакт с отцом почти исчез. Последний раз она видела его после триумфальной победы на Олимпийских играх 1996 года.

"Я не знаю, где сейчас отец, честно. Мои родители разошлись, когда мне было два года, а потом мы встретились где-то в 2000-х в Донецке. Он приехал, потому что у него еще два брата там жили. Я не знаю, где они сейчас. Мне тогда сообщили, что он приехал, и я согласилась встретиться", — рассказала Лилия.

По словам гимнастки, короткая встреча была для нее непростой. Она признается, что чувствовала внутренний барьер и не знала, как правильно обращаться к отцу. Поэтому в результате планирование дальнейших встреч потеряло всякий смысл.

"Я даже не знала, как общаться, потому что это было впервые с детства. Не могла сказать "папа" — как-то не получалось. "Саша" — тоже не могла. На "ты" или на "вы"? Очень дискомфортно было", — вспомнила Подкопаева.

Несмотря на непростые чувства, спортсменка заверила, что не держит на отца обиды. Она научилась принимать ситуацию и ценить тех, кто действительно был рядом в важные моменты ее жизни.

"Я всегда говорю, что твои родители — это не те, кто тебя родил, а те, кто был рядом, кто вкладывал свое время, душу и знания. Не хватало ли мне родительской заботы? Да, не хватало. Но сейчас я уже с этим справилась", — подытожила звезда.

