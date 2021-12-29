Подкопаева растрогала редкими фото с двухлетней дочкой: "Маленькая Лили"

Звезда устроила фотосессию на пляже с Эвелиной.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева очаровала новыми снимками с маленькой дочкой.

Звезда довольно редко делится с поклонниками кадрами с Эвелиной, которой в сентябре исполнилось два года. Впрочем, в этот раз она порадовала поклонников нежными фотографиями, которые они сделали на берегу моря.

Лилия Подкопаева с дочерью / instagram.com/podkopayeva_official

Малышка позировала со знаменитой мамочкой босиком в черном платье. Со своей стороны, Подкопаева оделась для фотосессии в свободную белую рубашку и джинсы.

Дочь Лилии Подкопаевой / instagram.com/podkopayeva_official

"Берегите в себе свое безграничное море", – написала Лилия.

Лилия Подкопаева с дочерью / instagram.com/podkopayeva_official

В комментариях фолловеры оставили ряд теплых слов.

Звездочка маленькая! Покорила наши сердца

Какое чудо

Просто ангел

Маленькая Лили

Красавицы

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