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Подкопаева растрогала редкими фото с двухлетней дочкой: "Маленькая Лили"

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Подкопаева растрогала редкими фото с двухлетней дочкой: "Маленькая Лили"

Лилия Подкопаева с дочерью / instagram.com/podkopayeva_official

Звезда устроила фотосессию на пляже с Эвелиной.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева очаровала новыми снимками с маленькой дочкой.

Звезда довольно редко делится с поклонниками кадрами с Эвелиной, которой в сентябре исполнилось два года. Впрочем, в этот раз она порадовала поклонников нежными фотографиями, которые они сделали на берегу моря.

Лилия Подкопаева с дочерью / © instagram.com/podkopayeva_official
Лилия Подкопаева с дочерью / instagram.com/podkopayeva_official

Малышка позировала со знаменитой мамочкой босиком в черном платье. Со своей стороны, Подкопаева оделась для фотосессии в свободную белую рубашку и джинсы.

Дочь Лилии Подкопаевой / © instagram.com/podkopayeva_official
Дочь Лилии Подкопаевой / instagram.com/podkopayeva_official

"Берегите в себе свое безграничное море", – написала Лилия.

Лилия Подкопаева с дочерью / © instagram.com/podkopayeva_official
Лилия Подкопаева с дочерью / instagram.com/podkopayeva_official

В комментариях фолловеры оставили ряд теплых слов.

  • Звездочка маленькая! Покорила наши сердца
  • Какое чудо
  • Просто ангел
  • Маленькая Лили
  • Красавицы

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