Подкопаева растрогала редкими фото с двухлетней дочкой: "Маленькая Лили"

Звезда устроила фотосессию на пляже с Эвелиной.
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева очаровала новыми снимками с маленькой дочкой.
Звезда довольно редко делится с поклонниками кадрами с Эвелиной, которой в сентябре исполнилось два года. Впрочем, в этот раз она порадовала поклонников нежными фотографиями, которые они сделали на берегу моря.
Малышка позировала со знаменитой мамочкой босиком в черном платье. Со своей стороны, Подкопаева оделась для фотосессии в свободную белую рубашку и джинсы.
"Берегите в себе свое безграничное море", – написала Лилия.
В комментариях фолловеры оставили ряд теплых слов.
- Звездочка маленькая! Покорила наши сердца
- Какое чудо
- Просто ангел
- Маленькая Лили
- Красавицы
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