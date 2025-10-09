Подкопаева спустя 16 лет после разрыва резко высказалась об отце своих двоих детей: "Это ужасно"

Лилия Подкопаева и Тимофей Нагорный с детьми

Реклама

Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева откровенно рассказала о своих отношениях с первым мужем, бизнесменом Тимофеем Нагорным.

Именно с ним спортсменка прошла сложный период в жизни и воспитывала двух старших детей. И в интервью на YouTube-канале Марички Падалко она призналась, что уже больше десяти лет не видела бывшего мужа. По словам Лилии, их контакт оборвался еще очень давно, и сейчас она даже не знает, где находится Нагорный.

"15 лет назад. Были какие-то вопросы о документах, я обращалась к нему, но на этом все", — ошеломила Подкопаева.

Реклама

Лилия добавила, что после развода Нагорный исчез не только из ее жизни, но и из жизни их двоих детей — приемного сына Вадима и дочери Каролины. Гимнастка не скрывает разочарования, ведь ожидала хотя бы минимального участия с его стороны в воспитании. Однако этого не произошло.

"Этот человек никоим образом не участвует в жизни детей. Просто исчез и все. И это ужасно, но это открывает глаза, ты не ходишь в розовых очках. И тот шаг, который я сделала много лет назад — я развелась — был лучшим решением", — подчеркнула спортсменка.

Лилия Подкопаева и Тимофей Нагорный с детьми / © ТаблоID

Несмотря на все, Лилия не обижается на бывшего мужа и подчеркивает, что никогда не препятствовала его общению с детьми. Она отмечает, что инициатива в таких случаях всегда должна исходить от отца, если он действительно хочет присутствовать в жизни семьи.

"Я всегда говорю, если у мужчины есть желание быть хорошим папой — пожалуйста. Ведь никто не запрещает. У него есть мой телефон, телефоны детей. Он знает, где они живут. Это не то, что там мы вывезли детей, и никто не знает, где они и что они", — подытожила Подкопаева.

Реклама

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ПОДКОПАЄВА: пропозиція в 39, як син дізнався про ВСИНОВЛЕННЯ, що з КЛОЧКОВОЮ і де батько-росіянин.

Первый брак Лилии Подкопаевой — что известно о ее экс-супруге Тимофее Нагорном

Лилия и Тимофей прожили вместе около семи лет, из которых четыре были в официальном браке. Их история начиналась как сказка, но со временем превратилась в непростое испытание. Летом 2006 года супруги решили усыновить мальчика Вадима. Именно во время этого процесса Подкопаева узнала, что беременна. Уже в ноябре она родила дочь Каролину.

Лилия Подкопаева и Тимофей Нагорный с детьми / © for-ua

В 2009 году брак Подкопаевой и Нагорного распался. А уже потом появились слухи, что причиной развода стали якобы либо измены мужа, либо финансовые трудности — долги Нагорного. Через несколько лет после разрыва Подкопаева все же рассказала об угрозах со стороны бывшего мужа и конфликтах, которые продолжались даже после развода. Сам же Нагорный публично заявлял, что его избила охрана спортсменки, и демонстрировал фотографии с побоями. Лилия же назвала эти снимки подделкой.

Реклама

Кроме того, в 2018 году Тимофея Нагорного задержали по подозрению в государственной измене. По данным следствия, он намеревался создать политическую партию для продвижения интересов Кремля в Украине.

Напомним, недавно Лилия Подкопаева высказалась об общении с отцом-россиянином и где он сейчас.