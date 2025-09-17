Подкопаева восхитила фото с тремя детьми и трогательно высказалась об усыновлении

Лилия Подкопаева / © instagram.com/podkopayeva_official

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева высказалась о своем особенном пути материнства.

В фотоблоге звезда вспомнила, как 19 лет назад в браке с бизнесменом Тимофеем Нагорным она решилась на усыновление. Их первенцем стал мальчик Вадим, которому в ноябре исполнится 20 лет. Интересно, что вскоре после усыновления у пары родилась биологическая дочь Каролина. А в третий раз спортсменка стала мамой в браке с Игорем Дубинским.

17 сентября, в День усыновления, Подкопаева опубликовала в Instagram фотографию с тремя детьми и описала свой путь в трогательном посте. При этом Лилия разрушила все стереотипы и с благодарностью обратилась ко всем тем, "кто решился открыть сердце и подарить ребенку семью".

Лилия Подкопаева с детьми / © instagram.com/podkopayeva_official

"Сегодня Украина отмечает День усыновления. Для меня это особый день, ведь усыновление — это история абсолютной любви. 19 лет назад мое сердце сделало свой выбор, и я убеждена, что ребенок тоже выбирает родителей. Это встреча, которая меняет все навсегда. Усыновление — это не о жертве или обязанности, а о счастье дарить семью и получать в дар самое ценное — детское доверие, объятия и смех. Это бесценный опыт, когда чужого уже не существует, а есть только "свой" — навсегда", — написала Подкопаева.

Напомним, в этот особенный день жена Тимура Мирошниченко также сделала заявление. Инна показала семью в полном составе с двумя усыновленными детьми и растрогала подписчиков.