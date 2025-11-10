ТСН в социальных сетях

Подкопаева восхитила редкими фото дочери-красавицы: как менялась Каролина на протяжении 19 лет

Спортсменка обратилась к имениннице с особыми поздравлениями.

Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Лилия Подкопаева с дочерью Каролиной

Лилия Подкопаева с дочерью Каролиной / © instagram.com/stories/podkopayeva_official

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева впервые за долгое время показала дочь Каролину.

Сегодня, 10 ноября, девушке исполняется 19 лет. Звездная мама решила публично поздравить именинницу и напомнить, что в будущем ее ждут новые приключения. В то же время Лилия поделилась архивными фото и растрогала, как быстро Каролина повзрослела.

«Девятнадцать — и целый мир впереди. С днем рождения, цветочек!» — восхитила Подкопаева.

Дочь Лилии Подкопаевой / © instagram.com/stories/podkopayeva_official

Дочь Лилии Подкопаевой / © instagram.com/stories/podkopayeva_official

Дочь Лилии Подкопаевой / © instagram.com/stories/podkopayeva_official

Дочь Лилии Подкопаевой / © instagram.com/stories/podkopayeva_official

Дочь Лилии Подкопаевой / © instagram.com/stories/podkopayeva_official

Дочь Лилии Подкопаевой / © instagram.com/stories/podkopayeva_official

В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям подростка и засыпали ее пожеланиями.

  • С именинницей Вас поздравляю! Пусть красавица живет и наслаждается жизнью сполна — для этого мы и проживаем молодость!

  • С Днем рождения нашу Каролиночку! Пусть каждый день, приносит радость и счастье

  • Поздравляю красавицу и маму!

К слову, Лилия Подкопаева воспитывает троих детей. В браке с бизнесменом Тимофеем Нагорным спортсменка усыновила мальчика Вадима, а затем родила Каролину. С отцом детей звезда разорвала отношения и сейчас они не общаются. А в третий раз звезда стала мамой уже во втором браке с Игорем Дубинским — у пары родилась Эвелина, которой в сентябре исполнилось шесть лет.

