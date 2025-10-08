Подкопаева впервые призналась, как ее сын узнал об усыновлении: "Я замерла от услышанного"

Лилия Подкопаева с названным сыном Вадимом / © instagram.com/podkopayeva_official

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева впервые откровенно рассказала, как ее сын Вадим узнал о том, что он усыновлен.

Спортсменка вспомнила, что тогда мальчику было всего три года, и все произошло совершенно случайно — во время поездки с мамой знаменитости. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко Подкопаева поделилась, что они возвращались домой, когда проезжали мимо детского дома. Знаменитость рассказала сыну, что там живут дети, которых бросили родители, а малыш вдруг спросил: "А ты меня там нашла?"

"Я тогда просто замерла от услышанного. Начала смотреть на людей в машине, кто это сказал. Потом мы приехали домой, я пыталась сменить тему. А потом узнала, что мама ему рассказала, что он усыновленный. Ему было три-четыре года. И я поняла, что она сняла с меня груз — мне не пришлось проходить этот путь самостоятельно", — поделилась Подкопаева.

Лилия Подкопаева

Спортсменка отметила, что в их семье никогда не делали из этого "тайны". Вадим всегда знал, что он приемный ребенок, но вырос в любви и поддержке.

"Я всегда говорила: не важно, кто тебя родил. Важна любовь, забота, тепло. Генетика — к черту. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что его любят", — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Сейчас Вадим учится в США, в Технологическом институте Джорджии — том самом кампусе, где в 1996 году жила украинская сборная во время Олимпиады. Подкопаева призналась, что это стало для нее настоящим "флешбеком в прошлое".

"Я сказала сыну: "Спасибо, что сделал мне такой подарок. Ты прикоснулся к моему 1996-му". Это невероятное ощущение, когда жизнь делает такие круги", — сказала спортсменка.

Лилия Подкопаева с мужем и детьми / © instagram.com/podkopayeva_official

Лилия также призналась, что ее сын никогда не пытался найти своих биологических родителей. Она не скрывает, что те добровольно отказались от мальчика и не появились даже на суде.

"Они не пришли. Они подписали все документы сразу. Это больно, но в то же время показывает, что судьба все расставила правильно. Потому что сейчас я не представляю жизни без него", — подытожила Подкопаева.

