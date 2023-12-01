Подопечная Jerry Heil Кажанна "порвала" YouTube эмоциональным треком: "Ни на кого не похожа"

Артистка лейбла Jerry Heil "NOVA MUSIC" Кажанна выпустила новый вирусный трек "Пазл".

Мотивом песни является внутренний конфликт внутри каждого из нас в определенный период жизни. Когда рациональность и осознанность сражаются с меланхолией и ностальгией, когда любовь к себе спорит с любовью к другим.

"Все мы хотим быть счастливыми, но не знаем, что именно принесет нам тотальное счастье. Человек живет в промежутке между прошлым и будущим. Одно и другое загадочно и недостижимо, поэтому мы все время или вспоминаем, или мечтаем, и этот внутренний диалог не заканчивается. никогда. Так что все, что остается – выдерживать баланс. Потому что нет правильного решения в этом конфликте, есть только решение ситуативное", – рассказала артистка.

Певица Кажанна

В новой работе Кажанна рассказывает о своих внутренних ощущениях, которые отзываются ее слушателям. Ибо конфликт внутри себя – это то, что близко каждому. Главное в этой ситуации прислушиваться к внутреннему голосу. Название песни пришло само собой и очень точно передает настроение песни.

"Название "ПАЗЛ" символично, поскольку всю жизнь человек составляет себя. Исследует и создает как личность. От ситуации к ситуации, от моментов радости, до моментов потери мы собираем полный портрет себя. И иногда одна деталь может стать ключевой", – поделилась артистка.

Отметим, что песня Кажанны очень понравилась юзерам, о чем они сообщили в комментариях под клипом к треку:

Это невероятно, по-новому и очень красиво! Почему-то коснулось души и пробило на слезы

Слушаю с утра на повторе и почему-то текут слезы, как же жизненно

Я не понимаю как две минуты могут разнести изнутри так сильно

Обожаю вас, ни на кого не похожа

Это лучшее, что я слышал в последнее время

Кстати, трек "Пазл" уже попал на обложку Spotify в разделе "Рэп хиты" и продолжает набирать популярность.

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