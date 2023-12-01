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Подопечная Jerry Heil Кажанна "порвала" YouTube эмоциональным треком: "Ни на кого не похожа"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
127
Время на прочтение
2 мин
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Подопечная Jerry Heil Кажанна "порвала" YouTube эмоциональным треком: "Ни на кого не похожа"

Кажанна

Артистка лейбла Jerry Heil выпустила композицию "Пазл".

Артистка лейбла Jerry Heil "NOVA MUSIC" Кажанна выпустила новый вирусный трек "Пазл".

Мотивом песни является внутренний конфликт внутри каждого из нас в определенный период жизни. Когда рациональность и осознанность сражаются с меланхолией и ностальгией, когда любовь к себе спорит с любовью к другим.

"Все мы хотим быть счастливыми, но не знаем, что именно принесет нам тотальное счастье. Человек живет в промежутке между прошлым и будущим. Одно и другое загадочно и недостижимо, поэтому мы все время или вспоминаем, или мечтаем, и этот внутренний диалог не заканчивается. никогда. Так что все, что остается – выдерживать баланс. Потому что нет правильного решения в этом конфликте, есть только решение ситуативное", – рассказала артистка.

Певица Кажанна / ©
Певица Кажанна

В новой работе Кажанна рассказывает о своих внутренних ощущениях, которые отзываются ее слушателям. Ибо конфликт внутри себя – это то, что близко каждому. Главное в этой ситуации прислушиваться к внутреннему голосу. Название песни пришло само собой и очень точно передает настроение песни.

"Название "ПАЗЛ" символично, поскольку всю жизнь человек составляет себя. Исследует и создает как личность. От ситуации к ситуации, от моментов радости, до моментов потери мы собираем полный портрет себя. И иногда одна деталь может стать ключевой", – поделилась артистка.

Отметим, что песня Кажанны очень понравилась юзерам, о чем они сообщили в комментариях под клипом к треку:

  • Это невероятно, по-новому и очень красиво! Почему-то коснулось души и пробило на слезы
  • Слушаю с утра на повторе и почему-то текут слезы, как же жизненно
  • Я не понимаю как две минуты могут разнести изнутри так сильно
  • Обожаю вас, ни на кого не похожа
  • Это лучшее, что я слышал в последнее время

Кстати, трек "Пазл" уже попал на обложку Spotify в разделе "Рэп хиты" и продолжает набирать популярность.

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Дата публикации
Просмотры
127
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