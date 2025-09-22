Подопечная продюсера Никитина удивила предположением о его отношениях с Горбачевой после развода

Ольга Горбачева и Юрий Никитин, Александра Зарицкая

Реклама

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась размышлениями о личной жизни певицы Ольги Горбачевой и ее бывшего мужа и продюсера Юрия Никитина, которые недавно официально подтвердили развод после девяти лет брака.

В шоу "Тур зірками" Зарицкая рассказала, что после разрыва с Горбачевой Никитин еще активнее включился в работу группы KAZKA. По словам певицы, он буквально погрузился в процесс и стал движущей силой для завершения нового альбома. Артистка также добавляет, что даже в такой непростой период для Никитина она видит, как он с теплотой вспоминает о бывшей.

"Юра слишком активно включился. Я вижу, что он начал много работать над нашей группой. А у них (с Ольгой — прим. ред.) хорошие отношения. Как я поняла, и по его сторис видно, он постоянно говорит: моя Оля, моя Оля, моя Оля", — поделилась Зарицкая.

Реклама

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / © instagram.com/gorbachovaolga

В то же время исполнительница говорит, что ситуация напоминает сериал "Санта-Барбара", ведь в прошлом пара уже переживала похожие кризисы и даже возвращалась друг к другу. Поэтому, учитывая это, сделала загадочное предположение: "Знаете, Бог любит троицу! Возможно, скоро узнаем, что все хорошо".

Развод Ольги Горбачевой и Юрия Никитина — что известно

В июле этого года Горбачева официально сообщила, что расторгает брак с Юрием Никитиным после девяти лет совместной жизни. Впрочем, по ее словам, фактический разрыв произошел еще за восемь месяцев до объявления. Певица призналась, что именно она стала инициатором расставания, поскольку больше не чувствовала ресурса продолжать отношения. При этом исполнительница подчеркнула, что причиной не стали измены, которые имели место в их прошлом.

Супруги воспитывают двух дочерей и стремятся сделать бракоразводный процесс максимально мягким, чтобы не травмировать детей. К слову, в 2009 году Горбачева уже разводилась с Никитиным из-за его измены, но в 2016-м они во второй раз стали супругами. Несмотря на окончательную точку, певица называет продюсера отличным партнером и заботливым отцом.

Реклама

Напомним, недавно Александра Зарицкая из группы KAZKA также раскрыла подробности личной жизни. Она призналась, в каких отношениях сейчас с женихом, с которым отложила свадьбу.