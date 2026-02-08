Подозрение на нарушение правил Русланой и возмущение Jerry Heil: как прошел нацотбор на "Евровидение-2026"

Нацотбор на "Евровидение-2026"

В субботу, 7 февраля, отгремел Национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2026", где наконец-то определились, кто поедет от Украины в Вену.

Победу на нацотборе получила певица LELÉKA с песней Ridnym. Тем временем редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, чем удивлял конкурс и какие интересные моменты вы могли упустить.

Нацотбор начался в 18:00 с предшоу, которое вела Анна Тульева. Трансляция финала стартовала в 19:00. Нацотбор чувственно открыл прошлогодний победитель - группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Трек звучал несколько не так, как на "Евровидении-2025", а значительно трогательнее.

Ziferblat

Далее на сцену уже вышли ведущие - Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Они же представили членов жюри - победительницу "Евровидения-2004" Руслану, певицу Злату Огневич, композитора Евгения Филатова, генерального продюсера медиахолдинга "ТАВР Медиа" Виталия Дроздова и хореографа-постановщика Константина Томильченко.

Судьи нацотбора на "Евровидение-2026"

Далее же свои выступления начали финалисты нацотбора. Участники выступали в таком порядке Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil и "ЩукаРиба".

В этом году мнения судей и зрителей немного отличались. Однако в большинстве они были единодушны. Последнее место заняла группа "ЩукаРиба". Песня "Моя земля" принесла коллективу 3 балла от судей и 1 от зрителей, что в сумме 4. На девятой строчке оказалась Valeriya Force с песней Open Our Hearts. Судьи оценили ее выступление в 4 балла, а зрители – 2. В сумме артистка получила шесть баллов. На восьмом месте оказался дуэт Molodi. Песня legends принесла музыканту тоже 6 баллов: 2 от судей и 4 от зрителей. Седьмое место на нацотборе завоевала группа The Elliens. Песню коллектива оценили в 6 баллов: 1 от судей и 5 от зрителей. На шестой строчке оказалась Monokate с песней "ТУТ". Артистка завоевала от судей 6 баллов, а от зрителей – 3, что в сумме 9.

Именно так выглядят баллы от судей и зрителей / © скриншот с видео

Пятое место на нацотборе выборол KHAYAT. Благодаря песне "Герци" артист получил от судей 5 баллов, а от зрителей - 7, что в сумме 12. На четвертой строчке оказался Mr. Vel, который исполнил трек Do Or Done. Судьи оценили выступление артиста на 7 баллов, а зрители - 6, что в сумме 13. Бронзу завоевала Jerry Heil. Песня Catharticus (Prayer) принесла артистке 16 баллов: 8 и от судей, и от зрителей. На второй строчке оказался Laud с песней Lightkeeper, который завоевал 18 баллов. И победу с максимальным количеством баллов одержала LELÉKA.

Не прошел нацотбор в этом году и без скандалов. Еще в начале конкурса Jerry Heil возмутилась, что ее выступление не показали полностью. Дело в том, что нацотбор в целях безопасности транслировали в записи. Только объявление результатов в режиме прямого эфира. Jerry Heil сообщила, что в запись не попал момент со специальными приборами, которые ломались, искрились и создавали эффект коллапса. По словам артистки, это была важная идея ее номера. Хотя знаменитости обещали внести это в запись, но этого так и не произошло.

Jerry Heil на нацотборе на "Евровидение-2026" / © скриншот с видео

Также скандал разворачивается и вокруг одной из судей. Певицу Руслану заподозрили в нарушении правил конкурса. Судья нацотбора открыто агитировала голосовать за LELÉKA, из-за чего ее победу могут поставить под сомнение. В частности, адвокат Евгений Пронин уже задумывается над тем, чтобы сделать адвокатский запрос, не нарушила ли Руслана правила.

Пост Евгения Пронина

Но было и немало приятных моментов, в частности, своим выступлением порадовал победитель нацотбора Молдовы - Satoshi с песней "Viva, Moldova!".

Далее певица Светлана Тарабарова довела до мурашек номером с участниками "Детского Евровидения" Софией Нерсесян, Артемом Котенко и Анастасией Димид. Музыкальное сопровождение им создавали ветераны, которыми занимается Superhumans Center.

Светлана Тарабарова с участниками "Детского Евровидения"

Певица Злата Огневич и группа TVORCHI тоже не оставили фанатов без сюрпризов. А артистка Джамала своим номером закрыла музыкальную часть нацотбора. Знаменитость исполнила трек "1944" в сопровождении симфонического оркестра.

Джамала

Напомним, на нацотборе на "Евровидение-2026" победила певица LELÉKA. Букмекеры уже оценили шанс артистки на победу на международном конкурсе, который пройдет в Вене.