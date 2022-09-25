Подросший сын Джамалы пришел к маме на репетицию польских "Танцев со звездами"

Певица Джамала наконец-то увиделась с сыновьями после долгой разлуки.
Старший сын Джамалы вместе с мамой заглянул за кулисы танцевального проекта "Танцы со звездами". Певица взяла мальчика на одну из своих репетиций.
"Кто пришел к анаке (мама на татарском — Ред.) на работу? Эмир!", — поделилась в сторис исполнительница.
Четырехлетний Эмир-Рахман быстро освоился на съемочной площадке, понаблюдал за репетицией из зрительного зала и познакомился с партнером Джамалы по шоу, польским танцором Яцеком Ешке.
Кроме того, мальчик побывал и в звездной гримерке, где стилисты сделали ему новую красивую прическу.
Напомним, что некоторое время сыновья Джамала находились в Турции с ее старшей сестрой. Певица очень тяжело переживала разлуку с сыновьями, но объяснила, по каким причинам они не могут постоянно быть с ней в Польше.
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