Подросший сын Джамалы пришел к маме на репетицию польских "Танцев со звездами"

Старший сын Джамалы вместе с мамой заглянул за кулисы танцевального проекта "Танцы со звездами". Певица взяла мальчика на одну из своих репетиций.

"Кто пришел к анаке (мама на татарском — Ред.) на работу? Эмир!", — поделилась в сторис исполнительница.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Четырехлетний Эмир-Рахман быстро освоился на съемочной площадке, понаблюдал за репетицией из зрительного зала и познакомился с партнером Джамалы по шоу, польским танцором Яцеком Ешке.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Кроме того, мальчик побывал и в звездной гримерке, где стилисты сделали ему новую красивую прическу.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что некоторое время сыновья Джамала находились в Турции с ее старшей сестрой. Певица очень тяжело переживала разлуку с сыновьями, но объяснила, по каким причинам они не могут постоянно быть с ней в Польше.

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