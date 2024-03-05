Подруга Алины Гросу показала фото с ее второй свадьбы и рассказала о муже: "Известный в Украине"

Приятельница исполнительницы, которая пожелала остаться анонимной, раскрыла подробности ее личной жизни.
Подруга украинской певицы Алины Гросу, которая недавно намекнула, что во второй раз вышла замуж, приоткрыла занавес ее личной жизни.
Приятельница артистки дала комментарий BespaLOVmedia о вероятном замужестве артистки. По ее словам, Алина Гросу действительно во второй раз вышла замуж. В подтверждение этого подруга певицы, которая пожелала остаться анонимной, показала якобы свадебные снимки знаменитости. Правда, на фото видна лишь Алина Гроса в образе невесты в объятиях ее предполагаемого жениха.
Кроме того, приятельница певицы рассказала, кто же стал ее мужем. Артистка якобы не спешит показывать своего возлюбленного, ведь он достаточно известен в Украине. Гросу не хочет пиариться на их браке. Также подруга знаменитости рассказала, что в отношениях пары царит конкуренция по поводу того, кто же будет главой в семье.
"Дело в том, что он (муж Гросу – прим. ред.) достаточно известный и медийный в Украине. Она не хочет этим браком делать его еще более известным, ведь в паре в отношениях постоянно есть "конкуренция". Он достаточно собственный мужчина, она тоже с характером. Супруги спорят о том, кто будет главой семьи. Поэтому сейчас Гросу не спешит выводить его из тени", — рассказала подруга певицы.
Отметим, Алина Гросу была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым. Пара сыграла свадьбу в июне 2019 года, но уже через полгода развелась. Сейчас о личной жизни артистки мало что известно. Исполнительница раньше делилась, что не одинока. Правда, своего бойфренда певица пока ни разу не показала.
Напомним, недавно актер-военный Гарик Бирча удивил, что женился. Также знаменитость рассказал, что во время войны впервые стал отцом.
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