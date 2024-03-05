Подруга Алины Гросу показала фото с ее второй свадьбы и рассказала о муже: "Известный в Украине"

Подруга украинской певицы Алины Гросу, которая недавно намекнула, что во второй раз вышла замуж, приоткрыла занавес ее личной жизни.

Приятельница артистки дала комментарий BespaLOVmedia о вероятном замужестве артистки. По ее словам, Алина Гросу действительно во второй раз вышла замуж. В подтверждение этого подруга певицы, которая пожелала остаться анонимной, показала якобы свадебные снимки знаменитости. Правда, на фото видна лишь Алина Гроса в образе невесты в объятиях ее предполагаемого жениха.

Алина Гросу с вероятным мужем / Фото: bespalovmedia.com.ua

Кроме того, приятельница певицы рассказала, кто же стал ее мужем. Артистка якобы не спешит показывать своего возлюбленного, ведь он достаточно известен в Украине. Гросу не хочет пиариться на их браке. Также подруга знаменитости рассказала, что в отношениях пары царит конкуренция по поводу того, кто же будет главой в семье.

"Дело в том, что он (муж Гросу – прим. ред.) достаточно известный и медийный в Украине. Она не хочет этим браком делать его еще более известным, ведь в паре в отношениях постоянно есть "конкуренция". Он достаточно собственный мужчина, она тоже с характером. Супруги спорят о том, кто будет главой семьи. Поэтому сейчас Гросу не спешит выводить его из тени", — рассказала подруга певицы.

Алина Гросу с вероятным мужем / Фото: bespalovmedia.com.ua

Отметим, Алина Гросу была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым. Пара сыграла свадьбу в июне 2019 года, но уже через полгода развелась. Сейчас о личной жизни артистки мало что известно. Исполнительница раньше делилась, что не одинока. Правда, своего бойфренда певица пока ни разу не показала.

Напомним, недавно актер-военный Гарик Бирча удивил, что женился. Также знаменитость рассказал, что во время войны впервые стал отцом.

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