"Подруга" Камалии отреагировала на обвинения певицы в измене: "Она меня приревновала"

Камалия и Светлана Голинская

"Подруга" Камалии, которую она обвинила в измене и назвала "змеей", раскрыла подробности их конфликта.

Недавно исполнительница рассказала о "драме" в ее окружении. Артистка заявила, что ее предала подруга, с которой она якобы дружила более 20 лет. Певица отметила, что все это время "пригревала змею". Впрочем, имени этой подруги Камалия не раскрыла. Издание Oboz.ua выяснило, что речь шла о бизнесвумен Светлане Голинской. Женщина уже отреагировала на обвинения артистки.

Светлана говорит, что они с Камалией не были подругами, хотя они и знают друг друга около 10 лет. По словам бизнесвумен, они сотрудничали через проект YUNA. При этом их дети дружили.

"Не могу сказать, что мы с Камалией являемся подругами в традиционном понимании этого слова. Я знаю ее семью более 10 лет. Несколько раз была приглашена на семейные мероприятия, но в основном из-за нашего сотрудничества в проекте YUNA. А вот наши дети поддерживают отношения. Поэтому мы действительно имели контакт", - говорит Светлана.

Голинская утверждает, что первые звоночки их конфликта появились еще в прошлом году. Они виделись в Испании, и бывший муж артистки Мохаммад Захур пересказал Светлане беспокойство тещи, что якобы она хочет "отбить" его у Камалии. Бизнесвумен пообщалась на эту тему с артисткой, однако та перевела это в шутку.

"Последний раз виделись в Испании больше года назад. Там состоялся разговор с Захуром, который, честно говоря, должен был бы меня насторожить. Он рассказал о нездоровой фантазии тещи - якобы я намерена "отбить" мужа Камалии", - говорит Светлана.

Голинская не знает, почему Камалия решила сделать такой пост. Впрочем, она считает, что исполнительница могла ее просто приревновать к кому-то. Тем не менее, Светлану возмутил пост, ведь он нанес ущерб ее репутации. Бизнесвумен также добавила, что у нее есть еще материалы, содержащие клевету в ее адрес со стороны певицы, однако из уважения к бывшему мужу Камалии и его племяннику Умеру, с которыми она находится в прекрасных отношениях, она не будет придавать этому публичную огласку. Вместо этого Голинская лишь отмечает, что ожидает от исполнительницы публичных извинений.

"Мне трудно представить точную причину такого поста, но попробую дать свой комментарий. Мне кажется, что Камалия просто запуталась в своих отношениях, не побоюсь даже сказать как есть: в любовниках. Я не знаю, к кому она меня приревновала. Но, опубликовав все это, нанесла ущерб не только моей репутации, но и опозорила свою семью. Это может быть или проявление больной фантазии, или даже обычная женская зависть. Не исключено, что пост был с целью привлечь внимание и создать резонанс", - говорит бизнесвумен.

Напомним, на защиту Светланы Голинской стала и продюсер Елена Мозговая. Она раскритиковала Камалию за тот пост и обозвала ее "без ума".