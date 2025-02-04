Подруга Леси Никитюк прокомментировала, действительно ли звезда скрывает свою беременность

Звезда "Женского Квартала" и ведущая Валерия Товстолес прокомментировала слухи о беременности близкой подруги, ведущей Леси Никитюк.

В частности, в программе М1 Лера призналась, что, по ее мнению, все это неправда. Она объяснила, что если бы Леся действительно была беременна, то сама бы об этом рассказала фанам. Тем не менее, ее соведущий Андрей Черновол на такой ответ актрисы довольно неоднозначно отреагировал и заподозрил, что Товстолес все же может специально скрывать тайну близкой подруги.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Это моя ближайшая подруга. Это же украинский шоу-бизнес – эти статьи появляются каждый год. Мне кажется, что это все фейк. Леся Никитюк дала какие-то объяснения? Я знаю Лесю, она если молчит, то просто не хочет реагировать на то, чего нет. Если бы было что сказать, то она бы сделала это. Хочу дождаться все же объяснений от Леси Никитюк. Если бы была правда, то я поздравила бы. Может быть, она специально хайпует", - отметила Лера.

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