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Подруга Лесика рассказала о его состоянии после остановки сердца: "Врачи такого не встречали"

Подруга Лесика рассказала о его состоянии после остановки сердца: "Врачи такого не встречали"

Олег Турко

Приятельница музыканта также поделилась, как проходит его реабилитация.

Подруга украинского певца Лесика, настоящее имя которого Олег Турко, рассказала о его состоянии после остановки сердца на концерте во Львове.

Журналистка Мария Панчишин поделилась, что посетила музыканта в больнице. Состояние артиста уже стабилизируется, а врачи делают все возможное, чтобы он скорее поправился. Лесик сейчас измучен, однако пытается улыбаться и шутить. Более того, музыкант уже просит принести ему в больницу гитару.

Также журналистка отметила, что Лесик чудом выжил после остановки сердца. Врачи утверждают, что не встречали еще таких случаев.

Лесик (Олег Турко) / ©
Лесик (Олег Турко)

"Вышла только что от Лесика! Счастливая! Слава Богу, состояние якобы стабилизируется. Врачи и дальше делают все возможное, и повторяют, что случая такого они еще не встречали, и им просто остается наблюдать за тем, как восстанавливается мозг. Поэтому не имеем права не верить в чудо и дальше! Он измучен, но пытается улыбаться и шутить. И даже попросил гитару", - поделилась в Facebook журналистка.

Отметим, состояние Лесика резко ухудшилось на концерте во Львове. Музыканту стало плохо прямо на сцене, после чего он потерял сознание. Оказалось, что у певца остановилось сердце. Лесику повезло, что в зале присутствовали врачи, которые выполняли реанимационные мероприятия до приезда медиков. "Скорая" забрала исполнителя в одну из больниц Львова, где его состояние стабилизировали. Артист до сих пор находится в медучреждении, где восстанавливается. Недавно певица Наталка Карпа рассказывала, как Лесик чудом выжил после остановки сердца.

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