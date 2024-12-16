Подруга Лесика рассказала о его состоянии после остановки сердца: "Врачи такого не встречали"

Подруга украинского певца Лесика, настоящее имя которого Олег Турко, рассказала о его состоянии после остановки сердца на концерте во Львове.

Журналистка Мария Панчишин поделилась, что посетила музыканта в больнице. Состояние артиста уже стабилизируется, а врачи делают все возможное, чтобы он скорее поправился. Лесик сейчас измучен, однако пытается улыбаться и шутить. Более того, музыкант уже просит принести ему в больницу гитару.

Также журналистка отметила, что Лесик чудом выжил после остановки сердца. Врачи утверждают, что не встречали еще таких случаев.

Лесик (Олег Турко)

"Вышла только что от Лесика! Счастливая! Слава Богу, состояние якобы стабилизируется. Врачи и дальше делают все возможное, и повторяют, что случая такого они еще не встречали, и им просто остается наблюдать за тем, как восстанавливается мозг. Поэтому не имеем права не верить в чудо и дальше! Он измучен, но пытается улыбаться и шутить. И даже попросил гитару", - поделилась в Facebook журналистка.

Отметим, состояние Лесика резко ухудшилось на концерте во Львове. Музыканту стало плохо прямо на сцене, после чего он потерял сознание. Оказалось, что у певца остановилось сердце. Лесику повезло, что в зале присутствовали врачи, которые выполняли реанимационные мероприятия до приезда медиков. "Скорая" забрала исполнителя в одну из больниц Львова, где его состояние стабилизировали. Артист до сих пор находится в медучреждении, где восстанавливается. Недавно певица Наталка Карпа рассказывала, как Лесик чудом выжил после остановки сердца.

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