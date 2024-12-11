Подруга Лесика рассказала о его тяжелом состоянии и как он чудом выжил после остановки сердца

Приятельница украинского певца Лесика – исполнительница Наталка Карпа – рассказала о состоянии музыканта.

Артист уже пришел в себя после трагического случая на сцене. Однако состояние Лесика до сих пор остается тяжелым. Но, как оказалось, певец чудом выжил. Наталка Карпа передает, что врачи говорили, что такие случаи единичны в мире. Кроме того, выжить после двухчасовой реанимации – это чудо. К счастью, Лесику повезло, что когда ему стало плохо, рядом были медики.

"Состояние еще стабильно тяжелое! То, что он выжил после двухчасовой реанимации, это единичные случаи в мире, такое врачи (они сами сказали) видели только в фильмах… Слава Богу, что на концерте оказались медики, которые и оказали первую медицинскую помощь до приезда скорой, реанимационные действия продолжались вместо 40 минут (по протоколу) более полутора часов!" – говорит Наталка Карпа.

Олег Турко (настоящее имя Лесика)

В настоящее время Лесик находится в больнице и восстанавливается. По словам Карпы, на лечение и полную реабилитацию нужно немало времени. Однако артистка верит, что музыканту вскоре станет легче и он восстановит все жизненные функции.

"Нужно много времени и лечения, чтобы восстановить все жизненные функции, но лично верю, что Бог даровал этому парню второй день рождения!" — добавила артистка.

Отметим, Лесику стало плохо на концерте во Львове, где он потерял сознание и упал на глазах у публики. Оказались, что у музыканта остановилось сердце. Команда срочно вызвала врачей, однако до их приезда медики, которые оказались в зале, делали реанимационные мероприятия. Лесика доставили в одну из больниц Львова, где он до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии.

Экс-участник группы «DZIDZIO» Лесик пришел в себя после остановки сердца! – ЖВЛ представляет

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