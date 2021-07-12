Подруга МакSим сообщила, что певица в критическом состоянии: "Начался сепсис"

Врачи борются за жизнь артистки.
Российская певица МакSим, которая почти месяц находится в искусственной коме, в критическом состоянии.
Об этом сообщила подруга артистки сайту кр.ru. По ее словам, 38-летней звезде резко стало хуже, и она на грани жизни и смерти. Исполнительница до сих пор находится в искусственной коме, подключена к ИВЛ и ЭКМО.
"Врачи сделали Марине свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис", — сообщила она.
Подруга добавила, что врачи сейчас делают все возможное, чтобы остановить этот опасный процесс. Официальные представители МакSим эту информацию пока не подтвердили.
Напомним, в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражении на более чем 80%.
На днях в артистку посетил священник. Во время его визита знаменитость на мгновение пришла в сознание. А на днях появилась информация, что исполнительнице стало немного лучше, впрочем, врачи не дают никаких прогнозов.
Заметим, МакSим выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".