Подруга Могилевской рассказала о муже певицы и как дочери похожи на нее как две капли воды

Подруга украинской певицы Натальи Могилевской – писательница Лада Лузина – рассказала о ее муже и удивила, как дочери похожи на нее как две капли воды.

Писательница отметила, что полномасштабная война кардинально изменила личную жизнь исполнительницы. Артистка встретила мужа и стала мамой двух дочерей. По словам Лузиной, материнство кардинально изменило певицу. В частности, Наталья Могилевская стала спокойнее и нашла точку равновесия.

"Дети – это непросто, огромная ответственность. Еще и сейчас, в период максимального дисбаланса. Задач очень много, но она решает их с удовольствием и интересом – это видно. Еще она стала намного спокойнее, нашла свою точку равновесия", — рассказала подруга Могилевской в интервью Oboz.ua.

Наталья Могилевская с дочерьми / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Писательница говорит, что девочки похожи на исполнительницу как две капли воды. По ее словам, если бы Могилевская не рассказала бы в публичном пространстве историю их усыновления, все бы подумали, что они – дочери артистки. Впрочем, Лада Лузина уважает позицию подруги и считает, что она поступила правильно.

"Я знаю, что Наталья не показывает детей, но надеюсь, она меня не убьет, если скажу одну вещь. Очень странно, но девочки настолько похожи на Наталью, что если бы она решила выдать в публичное пространство историю, что это ее родные дети, все бы поверили. И я очень уважаю ее позицию, что у дочерей – своя история, и они имеют право сами ее рассказать, когда вырастут, или никогда не рассказывать, если так решат", — отметила писательница.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также Лада Лузина раскрыла историю знакомства Натальи Могилевской с мужем Валентином. По словам писательницы, пара встретилась не в Киеве, а в таком месте, где, если бы не военные действия, никогда бы не пересеклись.

"Не в Киеве, а в таком месте, где не во время военных действий вряд ли бы пересеклись", — добавила писательница.

Напомним, Наталья Могилевская хоть дочерей и не показывает, но время от времени рассказывает о них. Недавно артистка рассекретила хобби девочек и призналась, как сразу обоим уделяет внимание.

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