Подруга Николы Пельтц раскрыла истинную причину, почему Бруклин Бекхэм разорвал все связи с родителями

Виктория и Дэвид Бекхэмы, их сын Бруклин и невестка Никола Пельтц / © Associated Press

Подруга американской модели и актрисы Николы Пельтц раскрыла истинную причину, почему сын звездной четы Виктории и Дэвида Бекхэмов не общается с родителями.

На днях Бруклин сыграл повторную свадьбу с женой. Внимание пользователей привлекло то, что на празднике никого не было из семьи Бекхэмов. В Сети начали активно обсуждать ситуацию и даже обвиняли Николу, что, мол, это из-за нее Бруклин разорвал связи с семьей.

Подруге модели Ребекке Фариа, которая была на празднике, лопнуло терпение, и она пролила свет на ситуацию. Приятельница Николы вступилась за нее. Ребекка намекнула, что у Бекхэмов довольно токсичные родственные связи. Пельтц, в свою очередь, вместо того, чтобы потакать этому, дала отпор.

Никола Пельтц, а слева от нее - подруга Ребекка Фариа / © instagram.com/nicolaannepeltz

"Мне нравится видеть, как люди, которые годами проходили терапию из-за токсичных семейных связей, осуждают кого-то, у кого на самом деле была смелость уйти. Все всегда целовали задницы Бекхэмам, и Никола была первой, кто отстаивал свои ценности, ведь ей было все равно к славе или деньгам!" - говорит Ребекка.

Также подруга Пельтц намекнула, что все то, что пишут о модели в прессе, что, мол, она негативно влияет на Бруклина, является делом рук Бекхэмов. Также она добавила, что старший сын дизайнера и футболиста является взрослым мужчиной, который самостоятельно принимает решение о том, с кем ему общаться, а с кем - нет.

"Они начали распространять фальшивые пресс-релизы, чтобы выставить ее в глазах общественности плохой. Я знаю ее годами; она искренняя, скромная и отказывается жить в фальшивом мире. Поэтому, если вы не знаете настоящей истории - не говорите ерунды. А Бруклин - взрослый человек, который прекрасно может себя защитить! Если он ушел, то это потому, что он точно знает, в какой среде вырос", - отметила Ребекка.

Комментарии под постом Николы Пельтц / © instagram.com/nicolaannepeltz

Отметим, весной Бруклин Бекхэм отдалился от своей звездной семьи. На эту тему ходило немало сплетен. Поговаривали, что это из-за ссоры с братом Ромео, у которого был роман с его бывшей девушкой. Также утверждали, что якобы Никола не ладит с его семьей, а Бруклин стал на сторону жены. Бекхэмы не дают никаких комментариев.