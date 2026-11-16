Подруга Вакарчука заговорила о его первой жене: что беспокоило певца в отношениях с Фонаревой

Святослав Вакарчук и Маргарита Сичкарь

Реклама

Украинская блогерша и писатель Маргарита Сичкарь рассказала о многолетней дружбе со Святославом Вакарчуком и вспомнила, как певец делился с ней подробностями личной жизни.

В частности, она вспомнила о начале романа звезды с первой женой Лялей Фонаревой и призналась, какие волнения имел тогда артист.

Реклама

О знакомстве с фронтменом «Океана Эльзы» Сичкарь рассказала в интервью блогеру Маричке Довбенко. По словам Маргариты, группа выступала на ее 30-летии в одном из киевских ресторанов. В это время они и познакомились со Святославом. Впоследствии их общение переросло в дружбу, а также совместные гастроли.

Реклама

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

58-летняя писательница вспомнила, что в начале отношений Вакарчук делился с ней переживаниями относительно будущего романа. В частности, его беспокоила разница в возрасте с Лялей Фонаревой. Сичкарь не стала раскрывать больше подробностей этого разговора, однако подчеркнула, что они с певцом долго поддерживают дружеские отношения.

Первый концерт в Киеве был на моем дне рождения. «Океан Эльзы» выступал у меня в ресторане, есть видео. Я еще забралась на стул, на стуле танцевала. Мы познакомились с Вакарчуком — у него начинался роман с первой женой Лялей. Помню, как мы со Славкой сидели в машине, он мне о своей любви рассказывал Ляле, она же старше его, как бы там были свои какие-то нюансы», — вспомнила Сичкарь.

Святослав Вакарчук с экс-женой Лялей и дочерью Дианой / © facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Что известно о личной жизни Святослава Вакарчука

С Лялей Фонарёвой музыкант прожил около двух десятилетий. Летом 2021 года он сообщил, что их союз завершился. После расставания со своим многолетним партнером певец впервые публично стал отцом: в августе того же года появилась информация о рождении его сына. Тогда поговаривали, что матерью мальчика стала продюсер Евгения Яцута, однако сам артист не комментировал никаких слухов.

В следующем году в семье Вакарчука снова произошло пополнение. В мае 2022-го Яцуту заметили на Каннском кинофестивале с заметно округлившимся животом, после чего появились предположения о беременности. В июле певец сообщил, что во второй раз стал отцом: у него родилась дочь Соломия.

Реклама

Несмотря на интерес публики к личной жизни, Вакарчук нечасто рассказывает о семейных обстоятельствах. В то же время он уже делился с аудиторией фотографиями обоих детей.

Новости партнеров