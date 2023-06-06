Подрыв Каховской ГЭС: реакция Осадчей, Никитюк, Потапа и других звезд на террористический акт России

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили на территории Украины очередной террористический акт – взорвали Каховскую ГЭС.

Действия военных РФ могут повлечь за собой катастрофу. В частности, жители Херсонской области и оккупированного Крыма могут остаться без воды, также подрыв Каховской ГЭС представляет угрозу Запорожской АЭС.

В настоящее время проводится эвакуация мирного населения из ряда населенных пунктов, которые из-за разрушения дамбы начало затапливаться.

Украинские знаменитости отреагировали на очередной террористический акт России, который она совершила на территории Украины, и в который раз напомнили, что РФ – это террорист, которому не место в цивилизованном мире.

Леся Никитюк

"И снова пожелаем всем на болотах гореть в адском огне. Человеческие жизни, дома, реликтовые растения и животные, которых хранили в Херсонских плавнях, — все это не имеет значения для россиян. Все, что умеет Россия, — уничтожать, насиловать, убивать. Что натворили пи**расы…", — возмутилась Леся.

Реакция Леси Никитюк на подрыв Каховской ГЭС / Фото: из соцсетей

Потап

"Подрыв Каховской ГЭС — это не просто террористический акт, это акт против самой природы, экологическая катастрофа, к которой приведут последствия этого издевательства над природой, будет ужасной... Это и есть маркер того, что наш враг ничего не может сделать и удержать, и только разрушает и теряет, началась агония…", — отметил продюсер.

Взорванная Каховская ГЭС

Слава Демин

"П*дары и точка! Последний раз плотины на Днепре взрывали по приказу Гитлера в 1943 году, когда советские войска начали наступать. Не помогло. И на этот раз бункерному обоссаному от страха деду ничего не поможет!" – отметил ведущий.

Реакция Славы Демина на подрыв Каховской ГЭС / Фото: из соцсетей

Екатерина Осадчая

"Это еще одно страшное сообщение для всех людей мира! Российская армия ночью подорвала Каховскую ГЭС! Еще одно ужасное преступление! Очередной теракт со стороны России. Вода поступает быстро, в течение суток будет подтоплено около 80 населенных пунктов. В зоне риска 16 тысяч жителей. Это террор, это преступление против населения, экологии, Украины и мира", — возмутилась ведущая.

Кристина Решетник

"Страшные новости с самого утра. Террористы взорвали Каховскую ГЭС. В последний раз плотины на Днепре взрывали по приказу Адольфа Гитлера в 1943 году во время наступления советских войск. И теперь вот снова… Они думают, что это остановит контрнаступление или наши ВСУ. Ошибаются! Процесс победы Украины не остановить! Но сложно представить, какая техногенная катастрофа нас ждет. Теперь главное, чтобы людей эвакуировали и срочно провели все мероприятия!" – написала блогерша.

Затопление на правом берегу Херсона после подрыва Каховской ГЭС

Юрий Горбунов

"Очередное военное преступление оккупантов! Экологическая и техногенная катастрофа! Уже официально заявлено! Россияне взорвали машинный зал Каховской ГЭС Затоплены села, нарушения экосистемы целого региона, опасность катастрофы на Запорожской АЭС, стержни которой охлаждаются водами Днепра! Каховская ГЭС не подлежит восстановлению! Настоящий экоцид 21 века! Именно в это время ООН ни слова официально не сообщает о преступлении, а внимание — празднует день русского языка!" – возмутился продюсер.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС

Светлана Тарабарова

"Мой Херсон... Ты одним из первых попал в оккупацию и на своей шкуре узнал ужасы "русского мира". Когда тебя освободили, я плакала от счастья, как плакали сотни тысяч украинцев. Я плакала после каждого коварного обстрела... Теперь тебя пытаются уничтожить, взорвав Каховскую ГЭС. Сейчас идет эвакуация...Главное — без паники. Безопасность превыше всего. Мы скоро вернемся. Все отстроим. А от Херсона они могут получить только первую часть слова! Потому что Херсон — это прежде всего люди! Несокрушимые люди", — отметила исполнительница.

Андрей Бедняков

"Сегодня вы взорвали не дамбу. Сегодня вы взорвали в очередной раз репутацию всех жителей вашей террористической страны, у кого есть в мире красный паспорт. Наверное, стоит покупать обложку. Возможно, будет стыдно", — обратился к россиянам ведущий.

Андрей Бедняков обратился к россиянам / Фото: из соцсетей

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