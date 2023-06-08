Подрыв Каховской ГЭС: Тина Кароль отправила в Херсон лодки и штаны-броды

Украинская певица Тина Кароль отреагировала на подрыв россиянами Каховской ГЭС в ночь на 6 июня.

На странице в Instagram артистка разместила видео, в котором сообщила, что вместе со своим фондом закупила лодки, штаны-броды, жилеты, которые отправляет в Херсон:

"Когда узнали о новости о Херсоне… сердце кровью обливается. Всем чем можем, – морально помогаем и вот, сегодня, имеем возможность прислать лодки, жилеты, штаны-броды. Спасибо моим волшебницам в фонде. Херсон, держись!" – сказала в видео Кароль.

Отметим, что фонд Тины Кароль существует уже девять лет и сначала заботился об онкобольных детях. С началом полномасштабного вторжения России в Украину фонд Кароль начал также помогать украинским защитникам и защитницам.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, что привело к катастрофическим последствиям. Так вот, ряд специалистов предупредили, что из-за утечки миллиардов кубометров воды существует высокий риск вспышки болезней, являющихся последствиями наводнений.

В результате подрыва Каховской ГЭС днепровская вода затапливает населенные пункты по обеим берегам Херсонской области. Эвакуируют жителей ряда населенных пунктов. По состоянию на утро 8 июня в Херсонской области затоплено уже 600 кв. км территорий и самая тяжелая ситуация – на оккупированном левобережье Днепра. По данным МАГАТЭ по состоянию на вечер 7 июня, уровень воды в Каховском водохранилище после подрыва ГЭС уменьшился на 2,8 м и составил 14,03 м.

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