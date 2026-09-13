"Поехали в шортах": звезда "Поймать Кайдаша" раскрыл правду об имуществе в Донецке и разрыве связей

Виктор Жданов

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Звезда «Поймать Кайдаша» Виктор Жданов рассказал, что сейчас происходит с его квартирой в Донецке и поддерживает ли связь с оставшимися людьми в оккупированном городе.

Актер покинул Донецк еще в 2014 году после начала российской оккупации. С тех пор он живет в Киеве и не собирается возвращаться в город. По словам артиста, после переезда он постепенно потерял связь с прежним окружением.

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«Ни с кем оттуда не общаюсь. Так получилось — разошлись, как-то рассыпалось все. Те, кто счел нужным уехать, уехали», — рассказал актер в интервью oboz.ua.

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Жданов признался, что не унывает по Донецку, хотя ему больно наблюдать за происходящим в городе из-за российской оккупации. Своим местом силы он называет Херсонщину, где родился и вырос и много лет работал в театре.

Виктор Жданов

«Я не скучаю по Донецку. Просто больно смотреть, что там происходит. Он не успел стать для меня родным. Хотя в плане творчества там было все, многое сделали, пережили. Но вот чувствовать себя так, как чувствую, например, здесь, в Киеве, — такого ощущения у меня там не было. Ощущение свободы», — поделился артист.

В то же время о собственном имуществе в Донецке Жданов говорит с некоторым безразличием. Говорит, что не привязан к материальным вещам, в том числе и к оставшейся там квартире.

«Наша квартира? Ну и что? Не тянет меня туда. Я вообще не привязываюсь к вещам. Ну что, буду по курточке какой-то скучать? Я уже вырос из нее», — с улыбкой отметил актер.

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Он также вспомнил, как покидал Донецк в 2014: «Когда мы оттуда ехали, то почти ничего и не взяли. Поехали в шортах — вот и все».

Напомним, недавно база «Миротворец» взялась за Потапа — рэпер оказался там после разоблачения своих схем выезда из Украины во время войны.

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