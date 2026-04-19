Поэт Павел Вышебаба женился на любимой всего через три месяца после знакомства: как прошла свадьба
Писатель и блогерша удивили неформальной свадьбой в Тернополе.
Писатель Павел Вышебаба и блогер Анжелика Кравец официально стали супругами, а их креативная свадьба сразу привлекла внимание поклонников.
Пара знакома всего около трех месяцев, но их история развивалась стремительно и неожиданно даже для близких друзей. Праздничный день они провели максимально непринужденно. Молодожены успели пройтись по улицам Тернополя, посетить книжный магазин и заглянуть в кафе. Атмосфера их свадьбы больше напоминала теплую городскую прогулку, чем классическую торжественную церемонию. Фото с этого дня они опубликовали в соцсетях, показав естественность и простоту момента.
«Мы поженились и в статусе мужа и жены уже успели выпить кофе, купили книг и поесть веганских хот-догов», — написал под фото Павел.
Образ пары также стал частью праздничной истории: Павел Вышебаба выбрал костюм в клетку с белой рубашкой и темным галстуком, тогда как Анжелика Кравец появилась в белом кружевном платье с длинными рукавами и фатой. Контраст классики и непринужденности подчеркивали кеды на ногах невесты, которые добавили образу современного настроения.
«Если захотите нас поздравить — в комментариях и в профиле важный сбор для моего подразделения Минотавр, будем благодарны», -отметил жених.
Пара не только поделилась личной радостью, но и напомнила о важном сборе, который остается частью жизни Павла как военного.
Павел Вышебаба — украинский писатель и военнослужащий, который активно совмещает творчество со службой. Анжелика Кравец известна как писательница и блогер, которая ведет публичную деятельность в медиапространстве. Их брак стал неожиданным событием для аудитории из-за короткого периода знакомства.
Напомним, недавно Оля Цибульская в свадебном платье призналась Дзидзьо в любви и смачно его поцеловала прямо на сцене.