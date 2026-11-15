Поэт-военный Павел Вышебаба через полгода после женитьбы отыграл традиционную свадьбу в Карпатах

Павел Вышебаба с женой

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Украинский военнослужащий, поэт и музыкант Павел Вышебаба, который полгода назад официально женился, отыграл с женой Анжеликой свадьбу в Карпатах.

Об этом он рассказал в своем Instagram. Влюбленные организовали праздник осенью в Карпатах. Парочка провела этот день только в компании друг друга. Павел Вышебаба говорит, что свадьба имеет для них с избранницей особенное значение. Так что супруги ее праздновали с соблюдением украинских традиций.

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«Весной мы расписались, засвидетельствовали, так сказать, государству наш брак, а осенью у нас была возможность провести церемонию свадьбы для нас двоих по украинской традиции», — делится поэт.

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Павел Вышебаба с женой

Супруги одели особенные вышиванки, на которых были вышитые все области Украины. Также Павел и Анжелика перевязывали руку полотенцем, пели народные песни, переламывали хлеб, давали друг другу обеты и зажигали свечи семейного дерева.

Павел Вышебаба с женой

Это еще не все. Влюбленные вместе создали семейную скатерть с помощью давной техники ручной печати. Они отражали деревянными резными штампами разноцветные символы, которые имеют для них особенное значение.

Павел Вышебаба с женой

«На хлопковой скатерти мы отбивали деревянными резными штампами разноцветные символы, которые имеют для нас значение, — лис, которые для меня символ защиты животных и одновременно название нашего хутора Лисички; коз, которых обожает Анжелика, а теперь и я; растения, ягоды, цветы и тому подобное», — делится поэт.

И, конечно же, супруги устроили фотосет на память. Влюбленные позировали в окружении карпатских гор на фоне заснеженной Говерлы.

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Павел Вышебаба с женой

Отметим, Павел Вышебаба рассекретил отношения с Анжеликой в январе этого года. Уже в апреле влюбленные официально заключили брак, который стал для поэта вторым. Ранее он был женат на журналистке Инне Тесленко, с которой развелся в 2022 году. Бывшая жена поэта заявила, что их брак распался из-за его измен. Тем временем Павел Вышебаба это отрицает и уверяет, что новые отношения начались после развода.

Напомним, недавно певица Ирина Билык неожиданно заговорила о свадьбе. Артистка снова хочет стать невестой.

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