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Поэт-военный Павел Вышебаба через полгода после женитьбы отыграл традиционную свадьбу в Карпатах
Павел Вышебаба провел этот особенный день только с женой. Он рассекретил, какие традиции они соблюдали.
Украинский военнослужащий, поэт и музыкант Павел Вышебаба, который полгода назад официально женился, отыграл с женой Анжеликой свадьбу в Карпатах.
Об этом он рассказал в своем Instagram. Влюбленные организовали праздник осенью в Карпатах. Парочка провела этот день только в компании друг друга. Павел Вышебаба говорит, что свадьба имеет для них с избранницей особенное значение. Так что супруги ее праздновали с соблюдением украинских традиций.
«Весной мы расписались, засвидетельствовали, так сказать, государству наш брак, а осенью у нас была возможность провести церемонию свадьбы для нас двоих по украинской традиции», — делится поэт.
Супруги одели особенные вышиванки, на которых были вышитые все области Украины. Также Павел и Анжелика перевязывали руку полотенцем, пели народные песни, переламывали хлеб, давали друг другу обеты и зажигали свечи семейного дерева.
Это еще не все. Влюбленные вместе создали семейную скатерть с помощью давной техники ручной печати. Они отражали деревянными резными штампами разноцветные символы, которые имеют для них особенное значение.
«На хлопковой скатерти мы отбивали деревянными резными штампами разноцветные символы, которые имеют для нас значение, — лис, которые для меня символ защиты животных и одновременно название нашего хутора Лисички; коз, которых обожает Анжелика, а теперь и я; растения, ягоды, цветы и тому подобное», — делится поэт.
И, конечно же, супруги устроили фотосет на память. Влюбленные позировали в окружении карпатских гор на фоне заснеженной Говерлы.
Отметим, Павел Вышебаба рассекретил отношения с Анжеликой в январе этого года. Уже в апреле влюбленные официально заключили брак, который стал для поэта вторым. Ранее он был женат на журналистке Инне Тесленко, с которой развелся в 2022 году. Бывшая жена поэта заявила, что их брак распался из-за его измен. Тем временем Павел Вышебаба это отрицает и уверяет, что новые отношения начались после развода.
Напомним, недавно певица Ирина Билык неожиданно заговорила о свадьбе. Артистка снова хочет стать невестой.