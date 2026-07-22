Погиб спустя три месяца после мобилизации: жена убитого на войне актера Евгения Бушмакина сделала заявление

Евгений Бушмакин

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Жена погибшего на войне украинского актера Евгения Бушмакина — Елена — впервые прокомментировала потерю мужа.

Жизнь артиста трагически оборвалась 18 июля. Жена узнала об этом 21 июля, когда получила официальное уведомление от ТЦК. Елена не скрывает, что испытывает ужасную боль от потери и не осознает, что ее мужа нет. У Евгения Бушмакина также остался сын.

«Женя погиб как военный. Хотя военным он не был. Ни по призванию, ни по желанию, ни по мировоззрению. Он был обычным человеком, который, как и тысячи наших мужчин, должен был одеть военную форму. Хотя нет, каким угодно, но обычным он не был! Он художник, творец, талант, он так видел, что не видели другие! Необычайно добрый и любящий!» — говорит жена актера.

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Также избранница Евгения Бушмакина прокомментировала его службу. Она сообщила, что мужа мобилизовали в апреле. На фронте он прослужил три месяца до трагического дня. Елена говорит, что муж пытался найти место по специальности, но не успел. Дату и место прощания с Евгением Бушмакином супруга объявит позже.

Пост жены Евгения Бушмакина

«Да, Женю убила россия, но не уберегла его украинская армия. Его мобилизовали в конце апреля, а в конце июля он погиб. Три месяца. Он пытался найти себе место по специальности. Не успел… Я знаю, что его любили все! Нет таких людей, которых все любят, а его любили!» — поделилась жена погибшего актера.

Напомним, о гибели Евгения Бушмакина на войне стало известно 21 июля. Жизнь артиста трагически оборвалась в возрасте 45 лет.

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