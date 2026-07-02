Погиб в бассейне: стали известны шокирующие подробности смерти народного артиста Николая Янченко

Николай Янченко

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Стала известна шокирующая причина смерти народного артиста Украины, певца, композитора и поэта Николая Янченко.

Жизнь исполнителя трагически оборвалась 1 июля в возрасте 66 лет. Друг артиста Юрий Мельник в своем Facebook раскрыл подробности его смерти. Как оказалось, Николай Янченко погиб. Случилось это в бассейне. Артист вернулся домой после ряда благотворительных концертов. Он решил охладиться в бассейне, но там его ударило электрическим током. Смерть певца была мгновенной.

«Страшная трагедия случилась в домашнем гнездышке семьи Янченко. В бассейне, расположенном возле дома, в котором жил Коля с семьей, он получил смертельное поражение электрическим током… Вернувшись с ряда благотворительных концертов, он решил охладиться в бассейне, в котором его ожидала смерть — электрический ток… Смерть была мгновенной…», — сообщил приятель артиста.

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Николай Янченко

Прощание с Николаем Янченко состоится 3 июля в Виннице с 9:00 до 11:00. Затем начнутся похороны. Прощание с исполнителем у его дома состоится в 12:00. Похоронят Николая Янченко 3 июля в 15:00 на кладбище в его родном селе Канава Винницкой области.

Напомним, недавно стало известно, что умер украинский режиссер Бата Недич. Уже известна причина его смерти.

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