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Пограничники запретили въезд в Украину участнику известной российской группы

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Пограничники запретили въезд в Украину участнику известной российской группы

Гитаристу группы "Город 312" запретили въезд в Украину / instagram.com/gorod_312

Артист посещал аннексированный Крым.

Украинские пограничники запретили въезд в страну гитаристу известной российской группы "Город 312" — Александру Ильчуку.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ. К слову, артиста задержала в аэропорту Борисполя. Мужчина прилетел в Украину из Стамбула, чтобы поучаствовать в одном творческом проекте. В ходе проверки было установлено, что артист неоднократно незаконно посещал временно оккупированный Россией Крым.

Александр Ильчук — гитарист группы
Александр Ильчук — гитарист группы "Город 312" / instagram.com/il4uk

Кроме того, Александр на вопрос, когда он в последний раз посещал оккупированный полуостров, отвечал, что не помнит, а потом начал путаться, называя сначала 2001 год, затем 2014. При этом гитарист хорошо помнил другие места, где выступал.

"Ну все, остались без замечательной музыки", – прокомментировал решении ГПСУ артист.

Отметим, Александру Ильчуку на ближайшие три года запретили въезд в Украину.

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