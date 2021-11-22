Пограничники заявили, что не пустят Михаила Шуфутинского в Украину

Артист собрался дать сольный концерт в Киеве.

Государственная пограничная служба Украины отреагировала на то, что российский шансонье Михаил Шуфутинский планирует выступить в Украине.

В ГПСУ заявили, что они "ежедневно проверяют лица, которые незаконно посещали временно оккупированные территории". Если будет подтверждено, что украинец ездил в оккупированный Крым, то ему грозит административная ответственность, если иностранец – запрет на въезд в Украину.

Что касается Шуфутинского, то у ГПСУ достаточно информации о том, что он посещал оккупированный Крым. В частности, представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что они будут действовать согласно нормам законодательства. Если же артист надумает приехать в Украину, то его не пустят.

Михаил Шуфутинский / instagram.com/mikhail.shufutinsky

"Об этом лице (ред. – Михаиле Шуфутинском) в открытых источниках достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории", — прокомментировал представитель ГПСУ Андрей Демченко изданию "Украинская правда".

Отметим, Михаила Шуфутинского в 2017 году внесли в список "Миротворца".

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