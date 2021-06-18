Похороны Григория Чапкиса: маэстро провожают в последний путь в белом костюме

Сейчас в филармонии проходит прощание с легендарным хореографом.

Сегодня, 18 июня, в Киеве в последний путь провожают легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса.

Проститься с маэстро съехались все его родные со всего мира. Так, на церемонии присутствуют сын танцовщика Грег Чапкис, его дочь Лилия и внучка Анна Сафрончик. Как передает журналист ТСН.ua, дочь особенно тяжело переживает прощание. Она не может сдержать слез, близкие ее поддерживают и успокаивают.

ТСН.ua

Проводить в последний путь Григория Николаевича решили в белом костюме с золотой бабочкой, которые при жизни очень любил хореограф. Возле гроба стоят многочисленные награды легенды танца.

ТСН.ua

ТСН.ua

ТСН.ua

Пока в филармонии не так много людей, около 50. Звезд среди присутствующих нет, в частности приехали коллеги и студенты.

ТСН.ua

Сегодня, 18 июня, в Киеве проходит прощание с легендарным украинским хореографом Григорием Чапкисом. В последний путь маэстро провожают в центре Киева — возле Национальной филармонии Украины. Церемония прощания продлится с 11 до 13 часов. Далее Григория Чапкиса похоронят на Байковом кладбище. Там, предварительно прощание запланировано на 13 и продлится до 15 часов.

Григория Николаевича не стало 13 июня вечером. Сын танцовщика Грег сообщил, что причиной смерти артиста стала старость.

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