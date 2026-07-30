Похоже, Владимир Дантес больше не скрывает своих чувств: певец пофлиртовал с девушкой и подогрел слухи

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

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Певец Владимир Дантес в очередной раз подогрел слухи о своем романе с Анастасией Неправдой, публично оставив нежные комментарии под новыми фотографиями девушки.

Маркетолог поделилась в Instagram новой серией фотографий, которые сразу привлекли внимание не только подписчиков, но и самого артиста. Дантес не сдержал эмоций и отреагировал на пост коротким, но красноречивым комментарием. Похоже, певец всё чаще открыто демонстрирует свои чувства. Более того, это был не единственный знак внимания с его стороны. Под другими фотографиями загадочной избранницы он также оставил теплые слова.

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«Горим», — написал Дантес под новой публикацией «Неправды».

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Комментарий Владимира Дантеса под постом Анастасии Неправды / © instagram.com/volodymyrdantes

Впрочем, на этом артист не остановился. Под ещё одним постом возлюбленной он оставил ещё один лаконичный, но эмоциональный комментарий, который красноречиво свидетельствовал о его восхищении.

«Ай», — кратко отреагировал певец.

Комментарий Владимира Дантеса под постом Анастасии Неправды / © instagram.com/volodymyrdantes

Отметим, что Владимир Дантес и Анастасия Неправда намекнули на свои отношения в начале июня. Именно тогда маркетолог впервые опубликовала совместные фото и видео с артистом. Свой пост она сопроводила словами: «Контент содержит любовь». С тех пор звезды всё чаще радуют поклонников интригующими романтическими проявлениями чувств.

Напомним, недавно Анна Тринчер назвала имя артиста, о браке с которым она мечтает с 3-го класса.

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