Похожий на Винника певец назвал, при каком условии раскроет свое настоящее лицо: "Готов выйти голышом"

Загадочный украинский артист под псевдонимом DISCOMAN признался, когда готов избавиться от своего образа, который часто сравнивают с Олегом Винником.

DISCOMAN, скрывающий свое лицо с начала карьеры за массивными очками, поделился, что готов раскрыть свою личность при одном условии. В частности, артист задал планку полностью заполнить слушателями Дворец спорта в Киеве. По словам певца, в таком случае он даже готов не только снять маску, но и полностью обнажиться перед публикой.

"Если я соберу Дворец спорта, то я готов выйти голышом. Обещаю! Я ничего не стыжусь, потому что есть что показывать народу, душа большая. На это тоже, думаю, люди придут посмотреть", — заинтриговал знаменитость в программе М1.

Кроме того, исполнитель отреагировал на выход новой песни Олега Винника "Мої люди". По мнению DISCOMAN, его коллега находится вне контекста и сейчас уже теряет актуальность.

"Если бы эта песня (Олега Винника – прим. ред.) вышла в 2022 году, когда началась война, она была бы в теме и была бы на своем месте. Сейчас я не понимаю, почему "Мої люди", почему "мое сердце болит", когда оно должно было болеть с самого начала, а не через два с половиной года. Но есть я! Зачем он, я же лучший!", — с юмором ответил певец.

DISCOMAN

В то же время загадочная звезда пофантазировал, как воспримет возвращение Олега Винника на большую украинскую сцену. DISCOMAN говорит, что, несмотря ни на что, пойдет поддержать коллегу на его концерт и даже не постесняется предложить Виннику трио с певцом Андреем Кравченко, манеру пения которого тоже часто сравнивают с лидером "волчиц".

"Пойду посмотреть и буду всем раздавать свои диски, рассказывая, что я тоже неплохо пою. И, кстати, предложу Олегу спеть со мной и Андреем Кравченко. Трио!", — смеясь, добавил DISCOMAN.

Олег Винник и Андрей Кравченко

Напомним, недавно лидер группы "Антитіла", певец-воин Тарас Тополя также прокомментировал деятельность Олега Винника, который сейчас находится в Германии, и неожиданно заявил о дружественном отношении к нему.

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